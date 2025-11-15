Her sinyal 30 saniye sürdü! Anne ve oğlunun ölümündeki sır o telefonda mı?

Kastamonu’da kaybolduktan 9 gün sonra ölü bulunan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlunun olayı araştırılıyor. Helvacı'nın cep telefonu ormanda bulundu. Cinayet şüphesi sürerken, eski enişte Mustafa U.’ya elektronik kelepçe takıldı.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım'da kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Anne ve oğlunun cansız bedenleri 11 Kasım’da Köseali köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, biri şelale tabanında diğeri yaklaşık 50 metre yukarısında bulunmuştu.

KAYIP TELEFON BULUNDU

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Helvacı’ya ait kayıp cep telefonu da aynı bölgede, ormanlık alanda bulundu. Böylece kayıp eşyaların tamamına ulaşılmış oldu ve arama çalışmaları sona erdi.

Telefonun daha önce üç kez sinyal verdiği ve her seferinde sadece 30 saniye açık kaldığı belirlendi. Bu sinyallerin yönü üzerinden yapılan analizler, soruşturmanın seyrinde önemli ipuçları sağladı. Ancak bu süreçte herhangi bir görüşme ya da mesajlaşma yapılmadığı kaydedildi.

Huriye Helvacı’nın eşi Bayram Helvacı, bir televizyon programında eşinin kaybolmadan önce görümcesinin eski eşi Mustafa U. ile görüştüğünü açıkladı. Mustafa U. da bu görüşmeyi doğruladı, ancak olayla ilgisi olmadığını savundu.

ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILDI

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Mustafa U.’ya, denetimli serbestlik kapsamında elektronik kelepçe takıldı.

NEDEN ÖLDÜLER?

İlk bulgulara göre, Huriye Helvacı’nın vücudunda darp, kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Kadının hipotermi nedeniyle, oğlunun ise 30 metrelik bir şelaleden düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Çocuğun belinin düşmeye bağlı olarak kırıldığı belirlendi.

Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor. Polisi cinayet ihtimalini de göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak:AA, DHA

