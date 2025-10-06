Hem üreticiyi hem tüketiciyi yaktı! Aşırı sıcaklar limon fiyatlarını ateşe verdi

Türkiye'nin narenciye ihtiyacının üçte birini karşılayan Adana'da, ağustos ayında yaşanan aşırı sıcak hava dalgası ürünlerde ciddi hasara neden oldu. Ovadaki hissedilen sıcaklığın 60 dereceleri aştığını hatırlatan Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, bu durumun özellikle ince kabuklu ve erkenci bir tür olan Mayer cinsi limonda ciddi yanıklar oluşturduğunu söyledi.

Zararın boyutunu rakamlarla açıklayan İncefikir, "Bu sıcaklıklar üründe ciddi deformasyonlara, hasara neden oldu. Örneğin 100 tonluk ağaçta 70 tona yakın bir zayiat oluşturdu. Diğer limon cinslerinde de geçen yıla oranla yüzde 60-70 oranında rekolte düşüklüğü görüyoruz. Bir yıl önceki soğukların oluşması bu yıl aşırı sıcaklıklarla beraber üründe çok ciddi kayıplara neden oldu" dedi.

"GÜNEŞ YANIĞI DOĞAL AFETTİR"

Cahit İncefikir, yaşanan bu durumun münferit bir olay olmadığını, dünyanın giderek ısınmasıyla birlikte tarımda bu tür olayların artarak devam edeceğini vurguladı. İncefikir, "Küresel ısınmayı gündeme aldığımız günden beri bu tür olaylar sürekli oluyor, olacak da. Dünyamızın gittikçe ısınması tarımsal ürünlerde ciddi hasarlar verecektir" diye konuştu.

Eğer bir üründeki zararın üreticinin hatasından kaynaklanmadığını, tamamen iklimsel koşullara bağlı olduğunu belirten İncefikir, "Dolayısıyla güneş yanığı bir doğal afettir" diyerek durumun resmi olarak bu şekilde tanınması gerektiğini ifade etti.

Kuraklık üzümü vurdu geçti

ÜRETİCİDEN TARSİM'E ÇAĞRI

Yaşanan büyük zararın ardından üreticinin desteklenmesi gerektiğini belirten İncefikir, çözüm adresi olarak TARSİM'i işaret etti. Güneş yanığının TARSİM kapsamına alınması gerektiğini söyleyen İncefikir, taleplerinin mevcut poliçelere aykırı olmadığını şu sözlerle anlattı:

"Bu durum TARSİM kapsamına alınmalıdır. Zaten poliçelerimize baktığımızda 'sıcaklık ve kalite kaybı' diye yazıyor. Bu yaşanılan güneş yanıkları da sıcaklık kaynaklı kalite kaybıdır. TARSİM’in bunun için geniş kapsamlı bir çalışma yapması gerekiyor. Devlet, tarım sigortalarıyla üreticiye destek olmalıdır."

TARLADAKİ ZARAR ETİKETE YANSIDI

Rekoltede yaşanan büyük düşüş, doğrudan tüketici fiyatlarına da yansıdı. Geçtiğimiz yıl dalında 2 liradan alıcı bulamayan limonun, bu yıl tarlada 25-30 lira bandına çıktığını belirten İncefikir, "Yüksek rekolte kaybı fiyatı 20-25 kat artırdı. Bu rakamın ihracat taleplerine bağlı olarak biraz daha yukarı çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.