Kuraklık üzümü vurdu geçti

Yayınlanma:
Tekirdağ'ın üzüm üretiminde öne çıkan Şarköy ilçesinde, yaşanan kuraklık nedeniyle bu yıl bağlarda rekolte ve kalite kaybı yer yer yüzde 70'e ulaştı. Bağcılık yapan Bülent Akyel, "Bu yıl verimler çok düşük kuraklıktan dolayı. Çiftlikle, bu işle uğraşıyoruz, böyle bir sene hiç görmedik" dedi.

Tekirdağ'ın önemli üzüm üretim merkezlerinden Şarköy'de bu yıl yaşanan kuraklık, bazı bölgelerde yüzde 70'lere varan rekolte kaybına neden oldu.

Bağlarıyla ünlü Kirazlı Mahallesi'nde 30 yıldır üzüm yetiştiriciliği yapan Lütfü Avşar, "Geçen yıla kıyasladığımızda üzümdeki verimde yüzde 60-70 oranında bir düşüş var. İçinde bulunduğumuz üzüm bağı 2 dönüm civarında alfons üzümü. Aşağı yukarı 3 ton civarında geçen yıl mahsul elde ettik. Ama bu yıl kuraklığı görüyorsunuz, yapraklardan, üzümlerin yanıklığından tane iriliği hiç yok. Bunun pazar değeri de olmuyor, pazarda bunu tüketiciye sunamıyoruz" dedi.

"REKOLTE VE KALİTE KAYBININ SEBEBİ KURAKLIK"

Üzüm salkımında iri tane olmayınca fiyatını da etkilediğini belirten Avşar, "Rekolte ve kalite kaybının sebebi kuraklık. Bölgemizde su yok, artık barajlarımız kurudu. Göller kuruyor. Bunun dışında yağmur hiç yok, 6 aydır yağmur yağmıyor. Kışın kar yağmadı, öncelerden buralara her kış çok ciddi kar düşüyordu. Hatta köyümüzde içme suyu dahi yok, öyle de bir sıkıntımız var. Belediye tankerlerle su taşıyor içme suyumuzu bile o şekilde çözmeye çalışıyoruz. Bundan dolayı bağlarımız da sulama yapamıyoruz. Sulama yapılmadığı zaman da bağlarımızda kalite kaybı, üründe yüzde 70 oranında bir düşüş meydana geliyor. Kalanını da gidip de tüketiciye sunamıyorsunuz. Çünkü kaliteli bir üzüm değil, küçük taneli kalıyor, salkımlar küçük kalıyor. Bunu da sirkelik gönderiyoruz. Sirkecide şu anda 15 ile 20 lira bandında alınıyor. Normal şartlarda bu kurak olmamış olsaydı üzüm şu an fiyatı 50 ile 60 lira bandında olacaktı. Devletimizden yardım bekliyoruz, bu şekilde birkaç yıl daha gittiği zaman üretici zaten kendiliğinden bırakmak zorunda kalacak bu işi" diye konuştu.

"MALİYETLERİ KARŞILAMIYOR"

Şarköy'de 38 yıldır bağcılık yapan Bülent Akyel, ilk kez bu kadar etkili bir kuraklık yaşandığını anlattı.

Akyel, "Bu yıl verimler çok düşük kuraklıktan dolayı. Çiftlikle, bu işle uğraşıyoruz, böyle bir sene hiç görmedik. Kalite yok kuraklıktan dolayı ve pazar payı düştü. 50 liraya vereceğimiz üzümü şimdi 20 liraya vermek zorunda kalacağız, masrafımızı karşılamıyor. Çalışan bulamıyoruz, genç nesil bunlarla uğraşmıyor. Maliyetler yüksek olduğu için kimse bu işlerle uğraşmıyor. İşçi desen işçi bulamıyorsunuz. Bulsanız 1500, 2 bin lira civarında gündelik ödemek zorundasın. Bu şekilde bizim bu işin içinden çıkmamız çok zor. Kuraklıktan dolayı verim rekolte düşüşü var. Taneleri iri olmaması, salkımların küçük olması bu rekolte de etki yaratıyor ve sebebi kuraklık. Durum böyle olunca maliyetleri karşılamıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak:DHA

