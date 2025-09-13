Hem alkollü hem ehliyetsiz! Kazadan sonra tuhaf savunma

Hem alkollü hem ehliyetsiz! Kazadan sonra tuhaf savunma
Yayınlanma:
Aydın'da Tufan Ç.'nin kullandığı otomobil 3 araca çarparak kaza yaptı. Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu tespit edilirken ehliyetinin de olmadığı ortaya çıktı. Sürücü, "Ben arabayı kullanmadım, benim arabam otoparkta" dedi.

Aydın'da Tufan Ç.'nin kullandığı otomobil 3 araca çarptı.

Gece saat 00.15 sıralarında Efeler ilçesi Körfez Caddesi'nde meydana gelen kazada Tufan Ç., 09 ALS 601 plakalı otomobili ile seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

alkollu-ve-ehliyetsiz-surucunun-kullandi-910942-270692.jpg

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

Direksiyon kontrolünü yitiren sürücü Tufan Ç., park halinde bulunan 09 HK 388, 09 AKP 115 ve 09 ANB 146 plakalı otomobillere çarptı.

Araçlarda hasar oluşurken araç sahipleri sesleri duyarak kaza yerine gelirken kaza polise ihbar edildi.

alkollu-ve-ehliyetsiz-surucunun-kullandi-910939-270692-1.jpg

2.41 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Olay yerine gelen polisin sürücü Tufan Ç. yaptığı alkol testinde 2.41 promil alkollü olduğu ve ehliyetine daha önce alkolden el konulduğu tespit edildi.

alkollu-ve-ehliyetsiz-surucunun-kullandi-910937-270692-1.jpg

Araç sahipleri ve polislerle tartışan Tufan Ç., arabayı kullanmadığını söyleyerek "Benim ailevi psikolojilerim var, birilerine de psikolojik olarak takılacağım. Benim hayatım bitmiş, sıra size geliyor ona göre. Ben arabayı kullanmadım, benim arabam otoparkta. Çek ama sonu hoş olmayacak birilerine. Uyarıyorum, seni de uyarıyorum" diyerek tehditlerde bulundu.

Polis, Tufan Ç.'yi ifadesini almak için polis merkezine götürdü.

