Hazinenin kara deliği: Zafer Havalimanı! Yolcu uçmuyor, milyon eurolar uçuyor

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen Kütahya Zafer Havalimanı'nın hedeflenen yolcu sayısının çok altında kalması ve bu durumun Hazine'ye getirdiği mali yükü Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi veren Bekin, garanti edilen ve gerçekleşen yolcu sayıları arasındaki büyük farka dikkat çekti.

GARANTİ EDİLEN VE GERÇEKLEŞEN YOLCU SAYILARI ARASINDAKİ UÇURUM

Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı olarak 2012 yılında hizmete giren Zafer Havalimanı için 2025 yılında 878 bin 489 yolcu garantisi verildiği belirtilmektedir. Ancak önergede yer alan bilgilere göre, 2025 yılının ilk sekiz aylık döneminde havalimanını yalnızca 25 bin 137 yolcu kullanmıştır. Bu durum, havalimanının açıldığı günden bu yana yolcu garantisi hedeflerini tutturamadığı yönündeki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Önceki yıllara bakıldığında da benzer bir tablonun olduğu görülmektedir: Havalimanını 2021'de 22 bin 936, 2022'de 24 bin 851, 2023'te 43 bin 200 ve 2024'te 32 bin 958 yolcu kullanmıştır.

YRP’den Bakan Kurum'a 'Kanal İstanbul' sorusu: Finansmanı nereden sağlanıyor?

HAZİNE'YE MALİYETİ VE TOPLAM ÖDEME PROJEKSİYONU

Milletvekili Bekin'in önergesinde, yaklaşık 50 milyon euro maliyetle inşa edilen havalimanı için 2044 yılına kadar işletmeci şirkete Hazine'den yapılacak garanti ödemesi miktarının 208 milyon Euro’ya ulaşacağı öngörüsüne yer verildi. Sadece 2025 yılının ilk sekiz ayındaki fark nedeniyle Hazine'nin şirkete yaklaşık 4 milyon 502 bin 102 avro, yani güncel kurla yaklaşık 220 milyon Türk Lirası, garanti ödemesi yapacağının hesaplandığı ifade edildi. Bekin, bu durumu "hazineye yönelik büyük bir soygun" olarak nitelendirdi.

BAKAN URALOĞLU'NA YÖNELTİLEN SORULAR

Doğan Bekin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

Hazine'den karşılanmak üzere yüklenici şirkete verilen potansiyel yolcu garantisi hangi kriterlere göre hesaplanmıştır?

Her yıl kamu zararına yol açtığı belirtilen Zafer Havalimanı'nın yolcu garantisinin revize edilmesi konusunda Bakanlığın bir çalışması bulunmakta mıdır?

Havalimanının kapasite kullanım oranını artırmaya yönelik olarak Bakanlık tarafından alınmış veya alınacak olan tedbirler nelerdir?

Zafer Havalimanı’nın yıllık bakım ve işletme maliyetleri ne kadardır ve bu maliyetlerin ne kadarı kamu tarafından karşılanmaktadır?

Havalimanının inşa edildiği bölge neye göre belirlenmiştir ve bu bölgenin stratejik önemi nedir?

Daha önceki bir tarihte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zafer Havalimanı ile ilgili eleştirilere yanıt olarak, bu tür projelerin "bazı olağanüstü durumlarda can simidi gibi" olduğunu ve "bugün yeterince kullanılmıyor olabilir ama yarın bunlara ihtiyacımız olacaktır" şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştu.