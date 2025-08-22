YRP’den Bakan Kurum'a 'Kanal İstanbul' sorusu: Finansmanı nereden sağlanıyor?
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Kanal İstanbul projesine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Bekin, projenin çevresel etkilerinin yanı sıra finansman kaynaklarına ve ihale süreçlerine dair kamuoyunda birçok soru işareti bulunduğunu belirtti.
Bekin, Kanal İstanbul güzergâhında yer alan Sazlıdere Havzası’nda TOKİ tarafından geçtiğimiz günlerde 846 konutluk yeni bir ihalenin gerçekleştirildiğini, Arnavutköy’de ise bugüne kadar toplam 32 ihale yapıldığını, bu kapsamda 34 bin 669 konut ve farklı yapının planlandığını ifade etti. YRP’li vekil, Arnavutköy bölgesindeki projelerin toplam ihale bedelinin yaklaşık 50 milyar 462 milyon TL olduğunu, ayrıca sadece son 9 ayda Sazlıdere Havzası’nda 36 bin 242 konut ihalesi yapıldığını, bunlardan 24 bin 150’sinin inşasına başlandığını aktardı.
Kanal İstanbul’un İstanbul’un en önemli içme suyu kaynaklarından olan Sazlıdere Barajı, Terkos Gölü ve Şamlar Ormanı’nı olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken Bekin, bu yapılaşmanın uzun vadede şehrin su arzını da riske atacağını vurguladı. Projenin ekosistem üzerinde geri dönüşü olmayan tahribatlara yol açacağına işaret eden Bekin, yapılaşmanın durdurulması gerektiğini söyledi.
Bekin, Bakan Kurum’a yönelttiği sorularda, projenin bilimsel bir etki analizi çalışmasının yapılıp yapılmadığını, fizibilite raporlarının olup olmadığını, finansman kaynağının nereden sağlandığını, yap-işlet-devret modeliyle hangi kısımların inşa edildiğini ve bu ihalelerin hangi şirketlere verildiğini sordu. Ayrıca, Kanal İstanbul’un yapım sürecinin güncel durumuna ve son üç yılda düzenlenen ihalelerin detaylarına ilişkin de açıklama istedi.
Bekin, Bakan Kurum'a şu soruları yöneltti:
"Kanal İstanbul Projesine yönelik olarak ilgili üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve bakanlıklar bir araya gelerek çok yönlü ve bilimsel temellere dayalı kapsamlı bir değerlendirme ve etki analizi çalışması yapılmış mıdır?
Kanal İstanbul Projesine yönelik hazırlanmış bir fizibilite raporu var mıdır? Varsa projeye yönelik olarak bu raporun ortaya koyduğu güçlü ve zayıf yönler nelerdir?
Kanal İstanbul Projesi için öngörülen güncel toplam yatırım maliyeti ne kadardır? Kanal İstanbul Projesinin finansmanı nereden sağlanmaktadır? Proje içerisinde yap-işlet- devret modeli ile inşa edilen kısım var mıdır? Varsa bu kısımlar hangi yapıları kapsamaktadır? Proje içerisinde yap-işlet- devret modeli ile inşa edilen kısım varsa bu kısımlar hangi firmalar tarafından ihalesi alınmış ve yapılmaktadır?
Kanal İstanbul Projesinin yapımı bugün itibariyle ne durumdadır? Planlama, kamulaştırma, ÇED ve inşaat yapım süreçleri hangi aşamadadır?
Kanal İstanbul Projesi kapsamında son üç yıl içerisinde kaç adet ihale düzenlenmiştir? Bu ihalelerin toplam bedeli ne kadardır? Bu ihaleleri hangi şirketler almıştır?
Kanal İstanbul Projesi kapsamında Sazlıdere Havzası’ndaki Sazlıdere Barajı, Terkos Gölü, Şamlar Ormanı’nın zarar görmemesi ve ilerleyen zaman içerisinde İstanbul’un su arzında problemler yaşanmaması için planlanma yapılmış mıdır?"
