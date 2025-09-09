Hayvan pazarları 44 ilde yeniden açıldı

Hayvan pazarları 44 ilde yeniden açıldı
Yayınlanma:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 60 yıl aradan sonra Türkiye’de görülen SAT-1 serotipine karşı aşılama çalışmaları yürütüldüğünü açıkladı. Yumaklı, "44 ilimizde hayvan pazarı aktif hale geldi. Kısa zaman içerisinde 81 ilimizdeki hayvan pazarlarını açmış olacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şap hastalığının yeni serotipi SAT-1'in Türkiye'de 60 yılın ardından görülmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı'nın harekete geçtiği açıklandı. Bakanlık bünyesindeki 'Şap Enstitüsü'nün yeni serotipe yönelik etkili aşıyı kısa sürede ürettiğini ifade eden Bakan Yumaklı, "Hastalığın yayılımını engellemek amacıyla ülke genelinde hayvan hareketleri kısıtlanmış, hayvan pazarları tedbiren kapatılmıştı. Bu süreçte, Şap Enstitüsü tarafından üretilen aşılar sahaya sevk edildi. Aşılama çalışmaları ve alınan tedbirler sayesinde hastalığın yayılımını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Hayvan pazarlarının açılma süreci başladı ve halihazırda bu süreç devam ediyor" dedi.

Bakan Yumaklı, ilk olarak aşılama oranı yüzde 85'in üzerine çıkan Hakkari, Van, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli, ardından Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop, geçen hafta da Tokat, Sivas, Kayseri, Karaman, Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da hayvan pazarlarının yeniden açıldığını belirtti.

"KISA ZAMAN İÇERİSİNDE 81 İLİMİZDEKİ HAYVAN PAZARLARINI AÇMIŞ OLACAĞIZ"

Sahadaki çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Yumaklı, "Hayvansal üretimin merkezlerinden olan Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Artvin illerinde aşılama oranı yüzde 85'i geçti. Bu kentlerdeki hayvan pazarlarını bugün yeniden açtık. Böylelikle 44 ilimizde hayvan pazarı aktif hale geldi. Kısa zaman içerisinde 81 ilimizdeki hayvan pazarlarını açmış olacağız" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÜRETİCİMİZ DE DAHA FAZLA RAHATLAYACAK"

Sahada görev yapan veteriner hekimlere teşekkür eden Bakan Yumaklı, "Bu aşılama seferberliğinde yurdumuzun dört bir köşesindeki veteriner hekimlerimiz, fedakarca görev yapıyor. Hızlı aşılama ve kontrollü şekilde hayvan pazarlarının açılmasıyla, önümüzdeki günlerde üreticimiz de daha fazla rahatlayacak. Üreticilerimizin emeğini, ülkemiz hayvancılığının geleceğini korumak adına sahadaki tüm faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı:
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
Türkiye
İstanbul'da okulda yangın: Öğrenciler tahliye edildi
İstanbul'da okulda yangın: Öğrenciler tahliye edildi
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 19 kişiye gözaltı!
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 19 kişiye gözaltı!
Kocaeli’de el yapımı patlayıcı dehşeti: 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kocaeli’de el yapımı patlayıcı dehşeti: 9 şüpheli adliyeye sevk edildi