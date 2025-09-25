Hayko Cepkin: Kayser ve Diyarbakır konserlerimiz iptal edildi

Hayko Cepkin: Kayser ve Diyarbakır konserlerimiz iptal edildi
Yayınlanma:
Rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin sosyal medya hesabından Anadolu turnesinde iki konserinin valilikler tarafından iptal edildiğini açıkladı.

Rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin, Anadolu turnesi kapsamında gerçekleştireceği Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin valilikler tarafından iptal edildiğini duyurdu.

Hayko Cepkin X platformu üzerinden şu ifadelerle iptalleri duyurdu:

"Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayakları bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmemesi sebebi ile listeden çıkarıldı. Zaten uğraştığımız ve bu süreçte bilinçli biletleri açmadığımız için sıkıntı yoktur. Ama en önemlisi olan ve artık kıymeti olmayan kalp kırıklarını neyleyeceğiz onu bilemedim."

Cepkin, turnenin kalan konserlerine ilişkin olumsuz bir haberin olup olmadığını paylaşmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

