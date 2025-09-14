Hatay'ın meşhur zeytinini kuraklık vurdu: Rekoltede dev düşüş!

Hatay’da aromasıyla ünlü halhalı zeytini, bu yıl yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle üreticide büyük kayıplara yol açtı. Kentte küçük ve orta boyutlarda yetişen halhalı zeytininde hasat dönemi başladı, ancak su yetersizliği ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle rekolte alarm veriyor.

Yaklaşık 60 bin dönümde yetişen 1 milyon civarındaki halhalı zeytin ağacında üretim, normalin yüzde 75 altında gerçekleşti. Dönüm başına beklenen 800 kiloluk rekolte, bu yıl 200 kiloya kadar düştü. Sulama imkânı sınırlı olan bahçelerde bazı ağaçlar hiç meyve vermedi, ürün verenler ise küçük kaldı.

"BÖYLESİNİ İLK DEFA YAŞIYORUZ"

Halhalı zeytin üreticisi Mevlüt Sağır, şu ifadeleri kullandı:

"58 yaşındayım, bugüne kadar böyle bir kuraklık ne gördüm ne de yaşadım. Normalde halhalı zeytin ağaçlarımız sulanmaz, zaten yapısı gereği dayanıklı, köklü bir bitkidir. Buradaki halhalı zeytin ağaçları da 150-200 yıllık. Ancak suya dayanıklı olmasına rağmen bu kuraklıkta ancak bu kadar dayanabildi. Gördüğünüz gibi meyve yok. Bu seneyi bir kenara bıraktık, asıl gelecek sene için endişeliyiz. Çünkü halhalı zeytin ağaçlarımız kuruma noktasına geldi, yapraklarını döküyor, kendini gelecek yıla hazırlayamıyor.