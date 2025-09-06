Hatay’da yürekleri ağza getiren kaza! Mikserin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Hatay’da yürekleri ağza getiren kaza! Mikserin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Yayınlanma:
Hatay’ın Antakya ilçesinde beton mikseri ile motosiklet çarpıştı. Korkunç kaza anbean güvenlik kamerasına yansırken motosiklet sürücüsü beton mikserinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı 75. Yıl Bulvarı İtfaiye Kavşağı’nda meydana gelen korkunç kazada, kavşaktan geçen motosiklet ile beton mikseri çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklet mikserin altında kalırken, sürücüsü ise son anda mikserin altında kalmaktan kurtuldu.

whatsapp-image-2025-09-06-at-16-49-46.jpeg

KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI!

Kaza anları çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

Hayatını kurtaran doktorların yanına yıllar sonra beyaz önlük giymek için döndü!Hayatını kurtaran doktorların yanına yıllar sonra beyaz önlük giymek için döndü!

Erkek dünyasında tek başına: İzmirli ‘Hanımağa’ balık hâlini yönetiyorErkek dünyasında tek başına: İzmirli ‘Hanımağa’ balık hâlini yönetiyor

Kaynak:DHA

Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Türkiye
Ölümlü kazaya karışan hakim hakkında karar
Ölümlü kazaya karışan hakim hakkında karar
Son dakika | 'Yenidoğan Çetesi' davasında karar: 3 kişi tahliye
Son dakika | 'Yenidoğan Çetesi' davasında karar: 3 kişi tahliye