Hatay’da yürekleri ağza getiren kaza! Mikserin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
Hatay’ın Antakya ilçesinde beton mikseri ile motosiklet çarpıştı. Korkunç kaza anbean güvenlik kamerasına yansırken motosiklet sürücüsü beton mikserinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.Sitemizi Haberler'de takip edin
Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı 75. Yıl Bulvarı İtfaiye Kavşağı’nda meydana gelen korkunç kazada, kavşaktan geçen motosiklet ile beton mikseri çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklet mikserin altında kalırken, sürücüsü ise son anda mikserin altında kalmaktan kurtuldu.
KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI!
Kaza anları çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.
