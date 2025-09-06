Erkek dünyasında tek başına: İzmirli ‘Hanımağa’ balık hâlini yönetiyor

İzmir’in Buca ilçesindeki su ürünleri hâlinde faaliyet gösteren 48 yaşındaki Deniz Olataş, babası “Boksör” lakaplı Mehmet Olataş’ın vefatının ardından ticaretin başına geçerek sektörde fark yarattı.

Küçük yaşlardan itibaren babasıyla birlikte balık hâline gidip gelen Olataş, yıllar içinde mesleğin tüm inceliklerini öğrendi. Dört yıl önce babasının hayatını kaybetmesinin ardından ise tüm sorumluluğu üstlendi.

İzmir Su Ürünleri Hali’nde 44 tüccar ve 450 balıkçı arasında tek kadın tüccar olan Olataş, her sabah erkenden hâle gelerek özenle balık seçiyor ve bu ürünleri farklı illerdeki müşterilere ulaştırıyor. Balıkların tazeliğini korumak için büyük titizlikle çalışan Olataş, hem deneyimi hem de disipliniyle sektörde güven kazandı.

Mesleğin zorluklarına rağmen işini severek yaptığını vurgulayan Olataş, şunları söyledi:

“Buraya her gün on binlerce insan geliyor. 'Sen başarırsın, yaparsın' diyen ve beni destekleyen babamın izinde yürüyorum. Tek amacım babamın balıkçılığını yaşatmak. Erkek kardeşim de ara ara buraya gelip bana yardımcı oluyor. Her sabah gelip balık camiasında çalışmak kadın olarak size çok zor görünür. Çocukluğumdan beri burada olduğum için bana zor gelmiyor ve zevkle yapıyorum. Babam öldükten sonra onun mirasını yaşatmak istedim.”

Hâlde “Boksörün kızı” ve “Hanımağa” olarak tanındığını anlatan Olataş, esnafın da sevgisini kazandığını söyledi. Kadınların her alanda başarılı olabileceğini vurgulayan Olataş, şöyle konuştu:

“Balığa ve tüccarlığa kadın elinin değmesi daha güvenli geliyor. Şimdi bazen erkekler, konuları atlıyor. Ben kadın olarak işlemleri hassas takip ediyorum. 'Balığı şöyle yapalım', 'şurası olursa daha iyi olur', 'sakin olun, geç olsun ama güç olmasın' diyorum. Kadın elinin balık tüccarlığına değmesi çok farklı. Balık sağlık, huzur, hikâye, gelecek ve geçmiş demek. Ben uzun yıllardır balıkçılığın içindeyim. Balıklara baktığımda huzur buluyorum.”

İzmir’de 45 yıldır balıkçılık yapan Osman Akbıyık da Olataş ile uzun yıllardır birlikte çalıştıklarını belirterek, onun sevilen ve saygı duyulan bir tüccar olduğunu ifade etti.