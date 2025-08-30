Hatay'da ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altında

Hatay’ın Arsuz ilçesi Yukarıkepirce Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, kısa sürede olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, arazözler ve söndürme helikopteri görevlendirildi. Alevlere hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde müdahale edildi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangında can kaybı yaşanmazken, bölgedeki bazı ağaçlık alanların zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.