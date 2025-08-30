Hatay'da ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altında

Hatay'da ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altında
Yayınlanma:
Hatay’ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay’ın Arsuz ilçesi Yukarıkepirce Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, kısa sürede olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, arazözler ve söndürme helikopteri görevlendirildi. Alevlere hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde müdahale edildi.

hatay.jpg

EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangında can kaybı yaşanmazken, bölgedeki bazı ağaçlık alanların zarar gördüğü belirtildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Türkiye
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 23 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 23 şüpheli yakalandı
Kayınpederini pompalı tüfekle vurmuştu! Saldırgan adli kontrolle serbest kaldı
Kayınpederini pompalı tüfekle vurmuştu! Saldırgan adli kontrolle serbest kaldı
İstanbul'da bir Nijeryalı çete eksikti! Sahte maille 300 bin dolarlık arpa sattı
İstanbul'da bir Nijeryalı çete eksikti! Sahte maille 300 bin dolarlık arpa sattı