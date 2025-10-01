Hatay'da kaçak göçmen operasyonu: 12 kişi yakalandı

Hatay'da kaçak göçmen operasyonu: 12 kişi yakalandı
Yayınlanma:
Hatay’da polis ekiplerinin takibiyle durdurulan minibüste, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 12 göçmen yakalandı. Göçmenleri ülkeye getirdiği öne sürülen 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Hatay'da polisin takibi sonucu durdurulan minibüste, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 12 göçmen yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan göçmenlerin bir minibüs ile taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

12 KİŞİ YAKALANDI

Ekipler, minibüsü 28 Eylül'de takibe aldı. Aracı Belen-İskenderun otoyol bağlantısında durduran ekipler, araçta herhangi bir kimlik kartı bulunmayan 12 kaçak göçmen yakaladı.

Göçmenleri ülkeye soktuğu belirtilen 3 kişi gözaltına alınırken, bu ticaretten elde edildiği düşünülen 27 bin liraya da polis el koydu.

hatay-12-kacak-gocmen-yakalandi.jpg

3 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerin ardın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

