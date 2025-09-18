11 kaçak göçmen yakalandı!
Yayınlanma:
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 11 kaçak göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Sığırcılı köyünde denetim gerçekleştirdi.
Edirne'de onlarca kaçak göçmen yakalandı
Denetimde Suriye uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kaynak:AA
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor