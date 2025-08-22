Hatay'da iş makinesinin çarptığı tekniker hayatını kaybetti

Hatay’ın Erzin ilçesinde şantiyede meydana gelen iş kazasında harita teknikeri B.M. yaşamını yitirdi.

İsali Mahallesi’ndeki şantiyede çalışırken bir kepçenin çarpması sonucu yaralanan B.M. için olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde B.M.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze, Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.