Hatay'da denizde peş peşe hortum!

Yayınlanma:
Hatay Samandağ'da akşam saat 17.00 sıralarında açık denizde görülen hortumlar korkuya neden oldu. Peş peşe gelen hortumlar kıyıya varınca şiddetini kaybetti. Olayda, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Hatay Samadağ'da açık denizde görülen hotumlar kaygıya neden oldu. Vatandaşların cep telefonu ile görüntülenen peş peşe gelen hotumlar açık denizde başlayarak sahile varınca şiddetini kaybetti.

AKŞAM SAATLERİNDE PEŞ PEŞE HORTUM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sağanak;' uyarısı verdiği kentte, akşam saatlerinde saat 17.00 sıralarında denizin yüzeyinde hortum oluştu.

Görüntü: Galip Rıdvanoğlları

SAHİLE ULAŞTIĞINDA ETKİSİNİ YİTİRDİ

Kıyı kesimlerinden net bir şekilde görülen hortum, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde, hortumun deniz yüzeyinde ilerlediği ve bir süre sonra sahile ulaştığında etkisini kaybettiği görüldü.

yeni-proje-26.jpg

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YARATMADI

Kısa süre etkili olan hortum, karaya ulaşmadan kayboldu. Görenleri kısa süreli de olsa korkuya sevk eden hortum, olumsuzluk yaratmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

