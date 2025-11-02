Hatay’da akılalmaz olay! Bahçedeki köpeği kaçırdı

Hatay’da akılalmaz olay! Bahçedeki köpeği kaçırdı
Yayınlanma:
Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir evin bahçesinde bağlı olan Kangal cinsi köpek, yanında başka köpeklerle gelen bir kişi tarafından kaçırıldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Yenimahalle’de akılalmaz bir olay meydana geldi. Kimliği henüz belirsiz bir kişi, yanındaki köpeklerle birlikte bir evin bahçesine girerek bağlı bulunan köpeği kaçırdı.

BAHÇEDEKİ KÖPEĞİ KAÇIRDI!

Şüpheli şahıs, evin bahçesinde bağlı olan Kangal cinsi köpeği bir süre bakarak inceledi. Daha sonra ise, köpeğin zincirini çözerek köpekle birlikte uzaklaştı.

hatay-evin-bahcesindeki-kopegi-caldi-995085-295202.jpg

SAHİBİ POLİSE İHBARDA BULUNDU!

Bir süre sonra; köpeğin yerinde olmadığını fark eden ev sahibi, durumu polis ekiplerine haber vererek ihbarda bulundu.

Datça’da yürek sızlatan görüntü: Hayvanseverler ayaklandı!Datça’da yürek sızlatan görüntü: Hayvanseverler ayaklandı!

Polis ekipleri ise, ihbar üzerine olay yerine geldi ve güvenlik kamerasını inceledi. Polis ekiplerinin, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattığı ifade edildi.

Kaynak:DHA

Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Türkiye
Soylu o iddialara çok kızdı!
Soylu o iddialara çok kızdı!
Depremde 152 kişi can vermişti! Valilikten 3 kamu görevlisi için soruşturma izni
Depremde 152 kişi can vermişti! Valilikten 3 kamu görevlisi için soruşturma izni
Kıbrıs seçimlerinden fena çuvallayan anketçi AKP'yi birinci parti ilan etti
Kıbrıs seçimlerinden fena çuvallayan anketçi AKP'yi birinci parti ilan etti