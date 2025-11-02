Hatay’da akılalmaz olay! Bahçedeki köpeği kaçırdı

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Yenimahalle’de akılalmaz bir olay meydana geldi. Kimliği henüz belirsiz bir kişi, yanındaki köpeklerle birlikte bir evin bahçesine girerek bağlı bulunan köpeği kaçırdı.

BAHÇEDEKİ KÖPEĞİ KAÇIRDI!

Şüpheli şahıs, evin bahçesinde bağlı olan Kangal cinsi köpeği bir süre bakarak inceledi. Daha sonra ise, köpeğin zincirini çözerek köpekle birlikte uzaklaştı.

SAHİBİ POLİSE İHBARDA BULUNDU!

Bir süre sonra; köpeğin yerinde olmadığını fark eden ev sahibi, durumu polis ekiplerine haber vererek ihbarda bulundu.

Polis ekipleri ise, ihbar üzerine olay yerine geldi ve güvenlik kamerasını inceledi. Polis ekiplerinin, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattığı ifade edildi.