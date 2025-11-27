Hatay'da acı motosiklet kazası: 2 çocuk öldü

Yayınlanma:
Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 16 yaşındaki İrfan Konuşkan ve 15 yaşındaki Ali Bulut hayatını kaybetti.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Günyazı Mahallesi'nde gece saatlerinde trajik bir motosiklet kazası yaşandı. 31 ACG 534 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 15 ve 16 yaşlarında iki çocuk hayatını kaybetti.

İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kazada motosikletten yola savrulan 16 yaşındaki İrfan Konuşkan ile 15 yaşındaki Ali Bulut, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık ekipleri, iki gencin de hayatını kaybettiğini resmen teyit etti.

BEDENLERİ OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaza ile ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Konuşkan ve Bulut'un cansız bedenleri, otopsi işlemi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Motosikletin sürücüsünün kim olduğu ise henüz tespit edilemedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

