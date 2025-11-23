Hatalı şerit değiştirdi, motosiklet çarptı: O anlar kamerada
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Kartal istikametinde ilerleyen motosikletin sürücüsü A.A., hatalı şerit değiştirerek önüne çıkan K.C. idaresindeki otomobile çarpmamak için aniden frene bastı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YOLA SAVRULDU
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrilirken A.A. yola savruldu. Motosiklet ise yolda sürüklenerek otomobile arkadan çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
O anlar aynı istikamette seyreden bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
Kaynak:DHA