Hatalı şerit değiştirdi, motosiklet çarptı: O anlar kamerada

Yayınlanma:
Maltepe'de seyir halindeki motosiklet, hatalı şerit değiştiren otomobile arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Kartal istikametinde ilerleyen motosikletin sürücüsü A.A., hatalı şerit değiştirerek önüne çıkan K.C. idaresindeki otomobile çarpmamak için aniden frene bastı.

maltepede-hatali-serit-1.jpg

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YOLA SAVRULDU

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrilirken A.A. yola savruldu. Motosiklet ise yolda sürüklenerek otomobile arkadan çarptı.

maltepede-hatali-serit-4.jpg

Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde feci kazaKuzey Marmara Otoyolu gişelerinde feci kaza

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

maltepede-hatali-serit-2.jpg

O anlar aynı istikamette seyreden bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

maltepede-hatali-serit-3.jpg

Kaynak:DHA

