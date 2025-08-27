Hatalı park Şişli'yi kilitledi! Trafik 40 dakika durdu

Hatalı park Şişli'yi kilitledi! Trafik 40 dakika durdu
Yayınlanma:
İstanbul Şişli'de Fulya Mahallesi'ne bağlı sokağa hatalı şekilde park edilen otomobil nedeniyle trafik yaklaşık 40 dakika boyunca kilitlendi. Sürücünün iş bilmezliği sebebiyle İETT otobüsü, yolcuları indirmekte zorluk yaşadı.

Megakent İstanbul'da trafik kurallarına itibar etmeyen sürücülerin açtığı sorunlar, her geçen gün artıyor.

Şişli'nin Fulya Mahallesi'nde hatalı şekilde park edilen bir otomobil nedeniyle trafik yaklaşık 40 dakika boyunca durdu.

HATALI PARK TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Fulya Mahallesi'ne bağlı Mevlüt Sokak'ta yolcu dolu İETT otobüsü, bir sürücünün iş bilmezliği sebebiyle uzun süre beklemek ve yolcuları durağa gelmeden indirmek zorunda kaldı.

Hatalı park edilen araç, otobüsün geçişini engelleyince İETT otobüsünün arkasında uzun kuyruklar oluştu.

bos-9ljy.webp
Hatalı park Şişli'yi kilitledi

YOL 40 DAKİKA BOYUNCA KAPALI KALDI

Aracın sürücüsüne ulaşılmaması üzerine durum trafik ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hatalı park edilen araca cezai işlem uyguladı.

Oda TV'de yer alan habere göre; ekiplerin gelmesinden kısa bir süre sonra olay yerine gelen hatalı park edilen otomobilin sürücüsü, aracıyla birlikte bölgeden uzaklaştı.

5f0107b1-b43f-4dbf-933f-a07b26bfd9a-1h4q.webp

8d76d5f5-8d84-42e7-a502-61c529419fd-ekbe.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

