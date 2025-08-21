Hastaneye giden kadının çantasını gasbetti! Kıskıvrak yakalandı

Hastaneye giden kadının çantasını gasbetti! Kıskıvrak yakalandı
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde muayene olmak için hastaneye giden H.G. isimli kadının çantası gasbedildi. Çantası çalınan kadın, peşinden bir süre koştuğu şüpheliyi yakalayamadı. Beyoğlu Güven Timleri tarafından yakalanan şahıs tutuklanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 7 Ağustos Perşembe günü saat 06.30 sıralarında Bülbül Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde muayene olmak için hastaneye giden H.G. isimli kadın, yolda yürümeye başladı. Bu sırada karşıdan gelen bir kişi, kadına doğru yöneldi ve çantasını gasbetti. Şüpheli şahıs hızla olay yerinden kaçarken kadın ise arkasından bir süre koştu ama kaçan şahsı yakalayamadı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

istanbul-beyoglunda-hastaneye-giden-k-874492-259772.jpg

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Olayın ardından kadının ihbarı üzerine İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli şahsın eşgalinden kimliğini belirledi. M.D. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanırken gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınması ve adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Daha sonra mahkemeye çıkarılan M.D.,'Gasp-yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin gasbettiği çanta ise, polis ekipleri tarafından H.G.’ye teslim edildi.

istanbul-beyoglunda-hastaneye-giden-k-874493-259772.jpg

istanbul-beyoglunda-hastaneye-giden-k-874497-259772.jpg

