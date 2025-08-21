Hastanelerde mesai saatinde değişiklik! Tabip Odası tepki gösterdi

Yayınlanma:
Tüm kamu hastanelerine, ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin hafta içi saat 22.00’ye kadar, hafta sonları ise 08.00-17.00 saatleri arasında çalıştırılmasına ilişkin talimat gönderildi. İstanbul Tabip Odası karar tepki göstererek, çalışanın izni olmadan mesai saati dışında çalıştırılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Tüm kamu hastanelerine, ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin hafta içi saat 22.00’ye kadar, hafta sonları ise 08.00-17.00 saatleri arasında çalıştırılmasına yönelik talimat gönderildi.

İstanbul Tabip Odası, yaptığı açıklama ile bu karara tepki gösterdi.

Turizmde işçiye tatil yok: Yeni teklifle fazla mesai ücreti de gidiyorTurizmde işçiye tatil yok: Yeni teklifle fazla mesai ücreti de gidiyor

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE HASTALAR İÇİN RİSKLİ"

Uygulamanın hem sağlık çalışanlarının sağlığı hem de hizmet alacak hastalar açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekildi ve mesai saati dışında çalıştırılmanın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Memurların çalışma saati değişti: Kadın erkek ayrılmadıMemurların çalışma saati değişti: Kadın erkek ayrılmadı

"ÇALIŞANIN ONAYI OLAMADAN KABUL EDİLEMEZ"

İstanbul Tabip Odası'nın sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Tüm kamu hastanelerinde ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin hafta içi günlerde saat 22:00'ye kadar, hafta sonu 08:00-17:00 saatleri arasında çalışması emrediliyor. Bu, hem çalışan sağlığı hem de hizmet alacak hastalar açışından önemli risk oluşturacaktır.

Acil hizmetler dışında çalışanın onayı olmadan mesai dışı çalıştırma, gece çalıştırma, tatil günlerinde çalıştırma kabul edilemez."

Kamu hastanelerine gönderilen talimat:

hastane.jpg

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

