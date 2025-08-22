Hastanede yangın paniği

Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itifaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışması sürüyor. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Hastanede bulunan vatandaşlar ise tahliye edildi. Hastane önünde bekleyen vatandaşlar korku içinde yangına müdahale dilmesini bekledi.