Hasta ziyareti çıkışında bıçaklı saldırı!

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, hasta ziyareti için geldiği özel hastanenin çıkışında bıçaklı saldırıya uğrayan M.C. (34) yaralandı. Olay yerinden kaçan 2 şüpheli ise kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Manavkuyu Mahallesi’nde bulunan bir özel hastanenin önünde gerçekleşti.

HASTA ZİYARETİNDEN ÇIKTI BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

M.C., bir özel hastanede tedavi gören yakınını ziyarete gitti. Yakınına geçmiş olsun dileğinde bulunan M.C., hastane çıkışında aralarında önceden husumet bulunan N.K. (23) ve M.S.K. (22) ile karşılaşınca, tartışmaya başladı.

Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında M.C., bacağından 6 bıçak darbesiyle yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, M.C. ise özel hastanede tedavi altına alındı.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Hastane personelinin ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polisin yaptığı çalışma ile şüpheliler N.K. ve M.S.K., suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

