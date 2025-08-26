Hasta yakınını taciz ettiği iddia edilen doktora soruşturma

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Op. Dr. A.Y.'nin, hasta yakını İ.D.’ye sosyal medya üzerinden taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddia edildi.

İddiaya göre, hastanede muayene olan bir hastanın yakını olan İ.D., eve döndüğünde sosyal medya hesabına gelen mesajları fark etti. Mesajların doktor A.Y. tarafından gönderildiğini tespit eden İ.D., durumu eşine anlattı. Çift, yazışmaların ekran görüntülerini alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu ve hastane başhekimliğine şikayette bulundu.

Şikayet üzerine hastane yönetimi, doktor hakkında idari soruşturma başlattı. Şanlıurfa Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaparak, “Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli bir doktorun hasta yakınına yönelik bazı istenmeyen davranışlarda bulunduğu iddialarına ilişkin basında yer alan haberler üzerine, ilgili personel hakkında Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmış ve görevinden uzaklaştırılmıştır” ifadelerini kullandı.