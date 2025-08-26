Hasta yakınını taciz ettiği iddia edilen doktora soruşturma

Hasta yakınını taciz ettiği iddia edilen doktora soruşturma
Yayınlanma:
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli bir doktor, hasta yakınına sosyal medya üzerinden taciz mesajları gönderdiği iddiasıyla görevinden uzaklaştırıldı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Op. Dr. A.Y.'nin, hasta yakını İ.D.’ye sosyal medya üzerinden taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddia edildi.

İddiaya göre, hastanede muayene olan bir hastanın yakını olan İ.D., eve döndüğünde sosyal medya hesabına gelen mesajları fark etti. Mesajların doktor A.Y. tarafından gönderildiğini tespit eden İ.D., durumu eşine anlattı. Çift, yazışmaların ekran görüntülerini alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu ve hastane başhekimliğine şikayette bulundu.

Şikayet üzerine hastane yönetimi, doktor hakkında idari soruşturma başlattı. Şanlıurfa Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaparak, “Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli bir doktorun hasta yakınına yönelik bazı istenmeyen davranışlarda bulunduğu iddialarına ilişkin basında yer alan haberler üzerine, ilgili personel hakkında Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmış ve görevinden uzaklaştırılmıştır” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
Cenazeye gidenlere otomobil çarptı: Ölü ve yaralılar var
Cenazeye gidenlere otomobil çarptı: Ölü ve yaralılar var
3 kişi hayatını kaybetmişti: Kaza noktasında yol kapatmalı eylem
3 kişi hayatını kaybetmişti: Kaza noktasında yol kapatmalı eylem
Burdur'da güpegündüz silahlı saldırı: 2 yaralı
Burdur'da güpegündüz silahlı saldırı: 2 yaralı