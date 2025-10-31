Hamsi tezgahlardaki yerini aldı: Fiyatı belli oldu

Yayınlanma:
Karadeniz hamsisi, Tekirdağ'da balık tezgahlarındaki yerini aldı. Balıkçı Hasan Erol, "Hamsinin kilogramı 350 liradan satılıyor" dedi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yaptığı açıklamada, lezzetiyle öne çıkan Karadeniz hamsisinin balıkçı tezgahlarını süslemeye başladığını belirtti.

"BU SENE EN ÇOK İSTAVRİT ÇIKTI"

İstavrit avının bu sezon balıkçıların yüzünü güldürdüğünü ifade eden Pehlivanoğlu, şöyle dedi:

"Bu sene en çok istavrit çıktı. Avcılığı hala devam ediyor. Bunun yanında hamsi, sardalya ve barbun gibi türlerde de artış var. Balık çeşitliliği arttıkça hem vatandaş hem de balıkçı seviniyor."

hamsi-tezgahlarda-yerini-aldi-fiyati-belli-oldu.jpg

"KİLOGRAMI 350 LİRADAN SATILIYOR"

Balıkçı Hasan Erol, "Hamsinin kilogramı 350 liradan satılıyor. Vatandaş hamsiyi severek tüketiyor. Tezgahlarda taze balık her zaman bulunuyor. Hamsi bollaştıkça fiyatlar biraz daha düşer, talep de artar." diye konuştu.

Kaynak:AA

