Karadeniz'de hamsi bolluğu: Balıkçılar suların soğumasını bekliyor

Av yasağının kalkmasının ardından denize açılan balıkçılar, bu yıl beklentilerinin aksine sınırlı bir tür çeşitliliğiyle karşılaştı. DEM-BİR Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, geçen yıl palamut, istavrit, kolyoz ve sardalya gibi türlerin bol olduğunu ancak bu yıl denizde ağırlıklı olarak sadece hamsi bulunduğunu söyledi. Karabiber, "Palamut yok denecek kadar az. Bir lüfer akını var ama o da çok kıyıdan ve az sürüler halinde gidiyor, bu nedenle endüstriyel balıkçılığa cevap vermiyor. Böyle olunca bütün balıkçı gemileri hamsiye yöneldi" ifadelerini kullandı.

Karabiber, hamsinin de ağırlıklı olarak Karadeniz'de yoğunlaştığını, Batı Karadeniz'den Doğu Karadeniz'e kadar her bölgede bulunduğunu belirtti. Marmara Denizi'ndeki hamsilerin ise henüz yasal avlanma boyuna ulaşmadığı için balıkçıların Karadeniz'e açıldığını ekledi.

MÜSİLAJ TEHLİKESİ ŞİMDİLİK GEÇTİ

Geçmiş yıllarda Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası) ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Karabiber, Eylül ayının başlarında Tekirdağ, Erdek ve Çanakkale Boğazı girişinde yoğun bir müsilaj belirtisi görüldüğünü ancak yaşanan "kestane karası" fırtınasının ardından etkinin kaybolduğunu belirtti. Karabiber, "Şu an müsilajı hiçbir yerde gözlemlemiyoruz. Çok nadiren Tekirdağ bölgesinde çok az belirti var deniyor ama çok etkisiz" dedi.

"SULAR SOĞUYUNCA AVCILIK DAHA İYİ OLACAK"

Ekim ayının sonlarına gelinmesine rağmen deniz suyu sıcaklıklarının hala yüksek olmasının avcılığı yavaşlattığını vurgulayan Naci Karabiber, balığın kış mevsiminde daha iyi av verdiğini söyledi. Karabiber, beklentilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Balıklar şu an daha dağınık. Suların soğuması gerekiyor. İlk karlar, yağmurlar yağsın, biraz daha sular soğusun balık avcılığının daha iyi olacağını planlıyoruz. Karadeniz'de zaten şu an iyi bir hamsi popülasyonu var, daha da iyi olacak. Marmara'daki hamsiler de biraz daha büyüyecek. Ege'de de hamsi görünüyor ama daha çok az. Onlar da yoğunlaşacak. Bu, Karadeniz'deki av baskısını azaltacak, balıkçı gemileri dağılacak. Suların soğumasından sonra daha iyi, daha verimli, daha güzel bir avcılık olacak."