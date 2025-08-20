Halkbank Genel Müdürü hakkında söylentiler bitmiyor: Akraba şirketlerine dövizle kredi, TL ile geri ödeme iddiası

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, geçtiğimiz günlerde lüks doğum günü partisine Rolls Royce marka araç ile gittiği iddialarıyla gündem olmuştu.

Henüz bu iddia gündemden düşmeden Halkbank hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, 8 yıldır genel müdür olan Arslan'ın tün kredi yetkilerini kendisine bağladığı, mafyaya kredi sağladığı, ve kuzenleri olduğu iddia edilen Hüseyin Arslan ve Cüneyt Arslan'ın şirketi olan YDA’nın kredi borçlarına kamu zararı pahasına da olsa kolaylık sağladığı iddialar arasında.

"AKP'DEN DESTEKLİ OLDUĞU"

Hüseyin Arslan ve Cüneyt Arslan’ın kız kardeşi, AKP kurucu üyesi ‘Mücahit Arslan’ olarak tanınan Ali İhsan Arslan’ın öz amcası Hüseyin Arslan ile evli. Bu nedenle YDA’nın aynı zamanda AKP’den destekli olduğu da iddia ediliyor.

Osman Arslan'ın, suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla 68 yıl hapis cezasına çarptırılan Ayhan Bora Kaplan ile bağlantılı şirkete 550 milyon lira kredi verdiği söyleniyor.

Son olarak Arslan, Bodrum’da lüks doğum günü partisine Rolls Royce marka araç ile geldiği ve eğlencede 950 bin lira hesap ödendiği iddialarıyla geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Konuya açıklama Halkbank'ın kendisinden gelmiş, banka iddiaların doğru olmadığını ve yasal yollara başvurulacağını söylemişti.

MEHMET ŞİMŞEK SESSİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, iddialarla gündeme gelen genel müdür hakkında ilme yapmaması Ankara kulislerinde ‘Osman Arslan’i kim koruyor’ sorularının sorulmasına neden oldu.

TBMM'DE GÜNDEM OLDU

Kamu bankaları hakkında ortaya atılan iddialar Meclis'e de taşındı. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında kamu bankalarında sebepsiz zenginleşenlerin olduğunu ancak bu bankaların yeterince denetlenmediğine dikkat çekti.

Akay, “Seçil Erzan vakasına benzer bir olay bir kamu bankasında da yaşanıyor” dedi.

AKRABA ŞİRKETİNE DÖVİZLE KREDİ VERDİ TL İLE ALDI İDDİASI

İddiaya göre, Halkbank Müdürü Osman Arslan, YDA şirketine 2019 yılında 250 milyon dolar dövizli kredi verdi, ancak döviz kuru patlayınca şirkete kolaylık olsun diye krediyi TL’ye çevirip kamu zararına sebep oldu.