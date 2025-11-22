Halk sağlığıyla işte böyle oynuyorlar: Baklava üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde baklava üretimi yapan bir tesise düzenlenen operasyonda, insan sağlığını tehlikeye atan koşullar ortaya çıkarıldı. Zabıta ekiplerinin denetiminde, üretim alanı olarak kullanılan merdiven boşluklarının kir, toz ve yağ kalıntılarıyla kaplı olduğu belirlendi.

KURTLU UN VE FISTIKLAR ELE GEÇİRİLDİ

Urfa Analiz'in haberine göre denetim sırasında depoda kurtlanmış un çuvalları ve küflenmiş fıstıklar tespit edildi. Merdiven basamaklarında hamur yoğurma ve ürün bekletme işlemleri yapıldığı, bu koşulların halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğu tespit edildi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Haliliye Belediyesi Zabıta ekipleri, insan sağlığıyla bağdaşmayan koşullarda üretim yapan işletmeyi mühürleyerek faaliyetten men etti. Denetimler sırasında çekilen görüntüler, hijyen ihlalinin boyutlarını gözler önüne serdi.

BELEDİYEDEN SERT AÇIKLAMA

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürü Sinan Adıyeke, yaptığı açıklamada,