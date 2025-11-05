Halk otobüsünün çarptığı yaşlı kadın öldü

Yayınlanma:
Kilis'te şehir içi yolcu taşımacılığı otobüsün çarptığı Fatma Kartalkanatlı (63) yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Adnan Menderes meydanında meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki 79 M 0003 plakalı halk otobüsü, Fatma Kartalkanatlı'ya çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

YAŞLI KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde otobüsün altında kalan Fatma Kartalkanatlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadının cansız bedeni, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otobüs şoförü S.Ç.'nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

