Halk otobüsünün çarptığı vatandaş ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya ağır şekilde yaralandı. Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak'ta saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazada, Orhan Y. idaresindeki 16 Y 06050 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen henüz kimliği belirlenemeyen bir yayaya çarptı.

Katliam gibi kaza! Hatalı sollama yapan iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 kişi öldü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun geçirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

YETKİLİLER UYARIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarına ilişkin geçtiğimiz aylarda yapılan bir uyarıda "Sadece 1 kilometre hız fazlası bile, ölümle sonuçlanan kaza riskini yüzde 4 artırıyor. Geçtiğimiz yıl meydana gelen ölümlü trafik kazalarının yüzde 47'si aşırı hızdan kaynaklandı. 2024 yılında her gün ortalama 10 vatandaşımızı aşırı hız nedeniyle kaybettik" dedi.