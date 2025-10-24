Halk otobüsünün çarptığı vatandaş ağır yaralandı

Yayınlanma:
Bursa İnegöl'de özel halk otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı, yaralının hayati tehlikesi devam ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya ağır şekilde yaralandı. Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak'ta saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazada, Orhan Y. idaresindeki 16 Y 06050 plakalı özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen henüz kimliği belirlenemeyen bir yayaya çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YETKİLİLER UYARIYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarına ilişkin geçtiğimiz aylarda yapılan bir uyarıda "Sadece 1 kilometre hız fazlası bile, ölümle sonuçlanan kaza riskini yüzde 4 artırıyor. Geçtiğimiz yıl meydana gelen ölümlü trafik kazalarının yüzde 47'si aşırı hızdan kaynaklandı. 2024 yılında her gün ortalama 10 vatandaşımızı aşırı hız nedeniyle kaybettik" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

