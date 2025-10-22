Katliam gibi kaza! Hatalı sollama yapan iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 kişi öldü

Uganda'da gece yarısı bir otoyolda meydana gelen feci trafik kazasında en az 63 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de ağır yaralandı. İki yolcu otobüsünün hatalı sollama yapmaya çalışırken kafa kafaya çarpıştığı, facianın ardından otoyolun adeta savaş alanına döndüğü ve zincirleme bir kazanın yaşandığı bildirildi.

HATALI SOLLAMA FELAKETİ

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, facia, zıt yönlerde ilerleyen otobüs şoförlerinin, aynı anda başka araçları sollamaya kalkışmasıyla meydana geldi. Otobüslerden birinin, muhtemel bir çarpışmadan kaçmak için manevra yaparken kontrolü kaybedip karşı şeride geçtiği ve o esnada gelen, yine yolcu dolu olan diğer otobüse hızla çarptığı belirtildi. Her iki aracın da kaza anında yolcularla dolu olduğu ifade edildi.

OTOYOL SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle otoyolda tam bir can pazarı yaşandı. Hurdaya dönen otobüs enkazından kaçmaya çalışan diğer araçlar da kayarak takla attı ve zincirleme kazaya neden oldu. Kurtarma ekipleri, Kitaleba köyündeki olay yerine ulaştığında, yol kenarında yatan onlarca yaralıyla karşılaştı. Polis, ağır yaralılar nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini duyurdu.

Gece yarısından hemen sonra meydana gelen kazanın ardından çekilen fotoğraflar, facianın boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, otobüslerden birinin tamamen parçalanmış enkazı, yan yatmış bir otomobil ve işçilerin yola saçılan bükülmüş metal parçalarını temizlemeye çalıştığı anlar yer aldı.

Polis, kazaya karışan diğer araçların bir Toyota marka binek otomobil ile bir Tata marka kamyon olduğunu açıkladı. Yaralı yolcular, ülkenin batısındaki Kiryandongo kasabasındaki hastaneye kaldırılırken, kazanın kesin nedenini belirlemek için kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

POLİSTEN SÜRÜCÜLERE "AZAMİ DİKKAT" UYARISI

Polisten yapılan açıklamada, "Sollama manevraları sırasında her iki otobüs de kafa kafaya çarpışmıştır," denildi. Yetkililer, "Soruşturma sürerken, tüm sürücüleri yollarda azami dikkat göstermeye, özellikle de ülkemizdeki kazaların önde gelen nedenlerinden biri olan tehlikeli ve hatalı sollamadan kaçınmaya şiddetle davet ediyoruz" uyarısında bulundu.

ÜLKEDE KAZALAR BİTMİYOR

Genellikle dar yollara sahip olan Uganda'da ölümlü trafik kazaları oldukça yaygın. Polis, bu tür kazaları genellikle aşırı hıza bağlıyor. Ağustos ayında da, bir cenazeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Resmi polis verilerine göre, Uganda'da 2022'de 4,534, 2023'te 4,806 olan trafik kazalarındaki ölü sayısı, 2024'te 5,144'e yükselerek son yıllarda kaygı verici bir tırmanış gösterdi. Polisin son suç raporuna göre, 2024'te belgelenen tüm kazaların %44.5'ini hatalı sollama ve aşırı hız oluşturdu.