Halit Yukay'ı çıkarma çalışmaları 68 metre derinlikte tıkandı: Deniz Kuvvetleri'nin planı belli oldu

Yalova’dan Bozcaada’ya seyreden teknesinin parçalanması sonucu kaybolan 43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından bulundu. Parçalanan teknesinde cansız bedenine ulaşılan Yukay'ın deniz altından çıkarılması için çalışmalar başlatıldı.

Hava muhalefeti ve cesedin bütünlüğünün bozulmaması için gösterilen gayret çalışmaları zorlaştırırken Deniz Kuvvetleri devreye girdi. TCG IŞIN gemisi ile batığın bulunduğu noktaya intikal eden Deniz Kuvvetleri ekibi 68 metre derinlikte titiz bir operasyon yürütecek.

HALİT YUKAY'I ÇIKARMA ÇALIŞMALARI 68 METRE DERİNLİKTE TIKANDI

4 Ağustos’ta “Graywolf” isimli teknesiyle Yalova’dan denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan iş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmaları trajik bir sonla noktalandı.

Yukay'ın cansız bedenine 19 gün sonra denizin 68 metre derinliğinde ulaşıldı.

Deniz polisi tarafından Yanal Taramalı Sonar (YTS) cihazı ile tespit edilen cenaze, Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) ile görüntülendi. Ancak hala çıkarılamadı.

Ekipler, Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında tespit edilen Yukay’ın cenazesinin çıkarılması için hava koşullarının düzelmesini bekliyor.

Şiddetli rüzgar ve dalga, Yukay'ın cenazesinin çıkarılmasına engel oluyor.

DENİZ KUVVETLERİ'NİN PLANI BELLİ OLDU

Kazanın ardından yürütülen soruşturmada, Yukay’ın teknesine kuru yük gemisi 'Arel 7'nin çarptığı iddia edildi. Geminin ön kısmında sürtme izleri tespit edilirken, boya kalıntılarının parçalanan tekneyle eşleştiği belirlendi. Geminin kaptanı C.T., önce adli kontrolle serbest bırakılmış, savcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, cenazenin bütünlüğünün korunarak çıkarılması için özel bir yöntem kullanıyor. “Kafesli dalgıç asansörü” sistemiyle gerçekleştirilecek operasyon için TCG Işın gemisi bölgeye intikal etti.

300 metre derinliğe inebilen ve tutucu kolları olan özel bir ROV ile çıkarma operasyonu planlandı.

Yalova’da yat üretimi yapan ve kendi tersanesinde mühendis–tasarımcı olarak çalışan Halit Yukay, sektörde tanınan bir isimdi. Marmara Denizi’nde 19 gündür süren umutlu bekleyiş, trajik bir sonla noktalandı. Cenazenin çıkarılmasının ardından İstanbul’da otopsi yapılması ve defin işlemlerinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.