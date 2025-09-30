Haliç'ten denize atlayan 2 kişi sudan çıkarıldı

Haliç Metro Köprüsü’nde yaya yolundaki korkulukları aşarak denize atlayan iki kişi, deniz polisi ekiplerince yaralı şekilde sudan çıkarıldı.

Olay, gece saatlerinde İstanbul’un Haliç Metro Köprüsü üzerinde meydana geldi. Köprünün yaya yürüyüş yolunda ilerleyen iki kişi, henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde korkulukları aşarak kendilerini denize bıraktı.

DENİZ POLİSİ SUDAN ÇIKARDI

O anlara tanık olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya atlayan iki kişi deniz polisi tarafından sudan çıkarıldı.

Sudaki 2 kişiyi yaralı olarak kurtarılıp olay yerinde bulunan sağlık ekiplerine teslim edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Suya atlayan kişilerin eylemi neden gerçekleştirdiklerine dair henüz net bilgiye ulaşılmadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.