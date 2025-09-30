Haliç'ten denize atlayan 2 kişi sudan çıkarıldı

Haliç'ten denize atlayan 2 kişi sudan çıkarıldı
Yayınlanma:
Haliç Metro Köprüsü'ndeki yaya yürüyüş yolundaki korkulukların üzerinden denize atlayan 2 kişi, yaralı olarak sudan çıkarıldı.

Haliç Metro Köprüsü’nde yaya yolundaki korkulukları aşarak denize atlayan iki kişi, deniz polisi ekiplerince yaralı şekilde sudan çıkarıldı.

Olay, gece saatlerinde İstanbul’un Haliç Metro Köprüsü üzerinde meydana geldi. Köprünün yaya yürüyüş yolunda ilerleyen iki kişi, henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde korkulukları aşarak kendilerini denize bıraktı.

istanbul-halic-metro-koprusunden-deni-939056-278857-1.jpg

DENİZ POLİSİ SUDAN ÇIKARDI

O anlara tanık olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya atlayan iki kişi deniz polisi tarafından sudan çıkarıldı.

Bir kadın Yalova feribotundan denize atladıBir kadın Yalova feribotundan denize atladı

Sudaki 2 kişiyi yaralı olarak kurtarılıp olay yerinde bulunan sağlık ekiplerine teslim edildi.

istanbul-halic-metro-koprusunden-deni-939057-278857-1.jpg

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Suya atlayan kişilerin eylemi neden gerçekleştirdiklerine dair henüz net bilgiye ulaşılmadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Türkiye
CHP'li Başarır'dan Erdoğan'a yanıt: "Karadeniz’deki doğalgazla övünür, ABD ile 20 yıllık doğalgaz anlaşması yapar"
CHP'li Başarır'dan Erdoğan'a yanıt: "Karadeniz’deki doğalgazla övünür, ABD ile 20 yıllık doğalgaz anlaşması yapar"
Manisa'da acı olay: Önce elektrik çarptı! Nişanlısı hastaneye götürürken kaza yaptı
Manisa'da acı olay: Önce elektrik çarptı! Nişanlısı hastaneye götürürken kaza yaptı