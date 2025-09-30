Halasını öldürmüştü: Akıl sağlığı yerinde çıktı

Halasını öldürmüştü: Akıl sağlığı yerinde çıktı
Yayınlanma:
Eskişehir’de tartıştığı halası Naciye Yılmaztürk'ü bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Süleyha Yılmaztürk için talep edilen akıl sağlığı raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, Yılmaztürk’ün akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Ihlamurkent Mahallesi’nde Ocak 2024’te Süleyha Yılmaztürk ile halası Naciye Yılmaztürk arasında evde tartışma çıktı. Süleyha Yılmaztürk, tartışma sırasında Naciye Yılmaztürk'ü bıçakladı.

Yüksek ses tartışması cinayetle bittiYüksek ses tartışması cinayetle bitti

"KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Naciye Yılmaztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Süleyha Yılmaztürk, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu Süleyha Yılmaztürk hakkında 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. İddianamede sanık Yılmaztürk hakkında ‘canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

Davanın son duruşmasına tutuklu sanık Süleyha Yılmaztürk’ün yanı sıra taraf avukatları katıldı. Heyet, Süleyha Yılmaztürk’ün yapılan adli muayenesinde akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun mahkemeye ulaştığını belirtti.

AVUKATINI AZLETTİ

Sanık Süleyha Yılmaztürk ise avukatını azlettiğini ifade ederek, “Kanımda çıkan ilaç etken maddesinin araştırılmasını istiyorum. Müdafi avukatının dosyadan çekilmesini istiyorum. Barodan yeni bir avukat atanmasını istiyorum, beraatımı istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken, sanık Yılmaztürk’ün ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sonraki duruşmada sanık Yılmaztürk hakkında karar verileceği belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Türkiye
Eski eşini katletmişti: İnfaz koruma memuruna ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
Eski eşini katleden infaz koruma memuruna ağırlaştırılmış müebbet
Ümraniye'de tefecileri pankartla tehdit etmişlerdi: 6 şüpheli gözaltına alındı
Ümraniye'de tefecileri pankartla tehdit etmişlerdi: 6 şüpheli gözaltına alındı
AKP'nin 'müjdeleri ve gerçekler' arasında sosyal konut projeleri! 760 bin konutluk açık var
AKP'nin 'müjdeleri ve gerçekler' arasında sosyal konut projeleri! 760 bin konutluk açık var