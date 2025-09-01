Hakkı Alkan Samet Jankovic kavgasında baştan sona yaşananlar: Saksı krizinden 5 buçuk milyon TL'lik tazminata

ShiftDelete'in sahibi Hakkı Alkan'ın editörü Samet Jankovic'e ofiste saksı fırlattığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Olayın ardından yaşanan tartışmalar ve tarafların açıklamaları, hem işyeri ortamı hem de şirket içi mobbing iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından güvenlik kamerası kayıtları da kamuoyuna yansıdı. Görüntülerde Hakkı Alkan'ın, editör Samet Jankovic'ten bir görev istediği sırada, "Yorum yapma, atmıyorsan çık git" dediği görülüyor. Tartışmanın büyümesi üzerine Alkan, çalışanın yüzüne saksı fırlatıyor ve üstüne yürüyerek sesini yükseltmeye devam ediyor.

SAMET JANKOVİC: KÜFÜRLER, TEHDİTLER HAVADA UÇUŞAN BİR KURUM

Olayın ardından darp raporu aldığını açıklayan Jankovic, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

"4 yılda yaptığım ek mesailerin hiçbirini, ben dahil arkadaşlarım almadı. Daha geçtiğimiz gün bana yapılan zam iptal edildi. Mobbing kısmına değinmiyorum bile. Küfürler, tehditler havada uçuşan bir kurumdan bahsediyorum. Keşke emek verdiğim yer ile ilgili bu paylaşımı yapmak zorunda kalmasaydım. Kendisi az önce bir özür mesajı yayınlamış. Dal diye bahsediyor yüzüme fırlattığı şeyi. İçinde çakıl taşı olan ve eline ne aldığını görmeden attığı bir durum yaşandı."

Jankovic ayrıca sosyal medyadan yaptığı başka bir paylaşımda, ek mesailer ödenmediğini ve mobbingin görünenden fazla olduğunu vurguladı:

"Yüzüme fırlattığı şeyin içinde çakıl taşları vardı. O an inanılmaz bir acı hissettim. Kamera kayıtlarını paylaşamıyorum ama yaşanan mobbinglerin artık gün yüzüne çıkması gerekiyor. Teknoloji içeriği üretmemize izin vermiyorlar. Daha sonra bana verdiği prim iptal edildi. Kafama çok sert bir cisim geldi, bakın abartmıyorum. Bir bağırmaya çağırmaya başladı. İşlere yetişmek mümkün değil ama buna rağmen kanala her gün video giriyor. 1 öğlen videosu, bir de akşam videosu alıyorum. Bunların hiçbir şekilde mesai ücretini ben almadım. Umarım bu tarz olaylar artık sektörümüzde yaşanmaz."

HAKKI ALKAN :5 BUÇUK MİLYON TL TALEP EDİLDİ

Olayın ardından Alkan da sosyal medya üzerinden bir video yayımlayarak kendisini savundu ve özür diledi:

"Sinirlerime hakim olamayarak çiçeğin dalını masasına doğru fırlattım ve kendisine denk geldi. Şükürler olsun kendisine zarar gelmedi. Güvenlik kamerası görüntülerini emniyete verdim. Samet kardeşimden ve sizlerden özür dilerim. Ekip arkadaşlarım için daha huzurlu bir ortam sağlamak için elimden geleni yapacağım."

Alkan, videoda ayrıca Jankovic'in avukatları aracılığıyla uzlaşmak için 5,5 milyon TL talep ettiğini iddia etti:

"Tazminatını ödeyebileceğimizi ancak bu miktarın çok fazla olduğunu söyledim. Bu nedenle videolar ortaya çıktı. Bir patronun stresi ile çalışanın stresi aynı değil."

Alkan, tartışmanın yaşandığı süreçle ilgili detayları da paylaştı:

"Samet'le birlikte yaşadığımız tartışma üzücü bir noktaya geldi. 90 saniyelik bir video izlediniz ama bu videoya gelinen 4 yılın nasıl geliştiğini anlatacağım. Hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir davranışta bulundum. Editöryel kadroyu Samet yönettiği için Pazartesi günü yeni içeriklerle ilgili bir e-posta istedim. Tartışma sırasında öfkeyle yanındaki saksıdaki yaprakları alıp masasına doğru fırlattım, köküyle beraber çıkınca ve kendisine temas edince hiç istemediğim bir görüntü ortaya çıktı. O anda yaptığım şeyin ne kadar yanlış olduğunu gördüm, fark ettim, gerçekten pişman oldum. Tartışmanın sonrasında Samet bana küfür etti, tehdit etti. Üzerime yürüdü, arkadaşlarımız Samet'i ayırdı. Sonrasında binadan dışarı çıktı, bina dışında duvara yumruk attı. Sonra ofisten uzaklaştığında kendisini aradım, özür diledim ama Samet kabul etmedi. Yargı yolunu tercih edeceğini söyledi. Avukatı aracılığıyla 5,5 milyon TL talep edildi, ben karşılayabileceğimi söyledim ancak çok fazla olduğunu söyledim, anlaşamadık. Sonrasında videolar ortaya çıktı."

Alkan, yaşanan olayın kendisi için bir milat olduğunu vurgulayarak, bundan sonra daha profesyonel ve sağlıklı bir iş ortamı sağlayacağına söz verdi. Ayrıca sosyal medyada kendisine ve ailesine yönelik hakaret ve küfürler için de suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Jankovic ise Alkan'ın açıklamasına, şöyle yanıt verdi:

"Sana yeni iş hayatında başarılar dilerim. Bana kattıklarını herkes biliyor, herkese de anlatırım. Daha önce kimseye yapmadığın şeyleri bana yapman, benim bu şirkete ne kadar emek verdiğimi gösteriyor. Keşke bu durum yaşanmasaydı. 5 milyon ise benden gitmedi. Avukatlarım belirledi. Zaten bu durum maddi manevi bir tazminat davasına ve iş davasına dönüştü. Karşılığında alacağım para hiç umurumda değil. Keşke biraz samimi olsaydın da, gece gündüz o ofiste mesailer harcadığımı söyleseydin. Neyse, umarım o şirketi profesyonellere teslim edersin."

Alkan ise Jankovic'in yanıtına şu sözlerle karşılık verdi:

"Yeni kariyerinde ne zaman ihtiyaç duyarsan yanındayız Samet. Bize verdiğin emek, kardeşlik asla inkar edilmez. İkimiz için de üzücü biten bu mesele, tekrarlanmaması gereken bir ders olarak geride kalsın."