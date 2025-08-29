Hakan Fidan YPG'ye silahları teslim ettirecek planı açıkladı: Suriye'de sadece onlar yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TGRT Haber yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Suriye'de yaşananlar ve YPG hakkında konuştu.

HAKAN FİDAN YPG'YE SİLAHLARI TESLİM ETTİRECEK PLANI AÇIKLADI

İmralı ile yürütülen süreçte terör örgütü PKK'nın uzantılarının silah bırakma açıklamasına dahil edilmemesi gündemdeki yerini koruyan YPG'ye mesaj veren Bakan Fidan, sınır ötesinde yaşananlara yönelik konuştu.

YPG'nin Şam'la uzlaşma içinde olmasının önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Fidan, Türkiye'nin desteklediği Suriye planının detaylarını şöyle verdi:

"YPG'nin Şam'la bir uzlaşma içerisinde olması, yeni Suriye'yi herkesin beraber kurması, burada tek bir silahlı gücün olması; ama aynı zamanda grupların kendi kimliklerini ve dillerini muhafaza edecek tedbirlerin alınması ve yönetimde eşit şekilde temsil edilmesi fevkalade önemli. Bizim savunduğumuz budur."

"SURİYE'DE SADECE ONLAR YOK"

"Türkiye’nin ulusal güvenliği tehlikeye düştüğü zaman –ki bunun tanımı giderek daha belirginleşiyor– sınırlarımızın ötesinde yaşayan, kardeş olduğumuz, akraba olduğumuz milletlerin hakları da başta Kürtler, Türkmenler ve Araplar olmak üzere sıkıntıya uğradığında bizim yardıma gitmemiz, düzeni ve güvenliği sağlayıcı bir güç olmamız tarihi sorumluluğumuz ve vazifemizdir. Bu, aynı zamanda kardeşlerimize karşı bir görevimizdir."

"Suriye’de sadece YPG yok, çok sayıda Suriyeli Kürt partisi var ve bunlar Türkiye’nin dostudur, Türkiye ile işbirliği yapmak istemektedir. Geçen gün bizim arkadaşlarımızla görüştüler ve 'Yüzümüzü Ankara’ya dönüyoruz, Ankara gelsin bize yardımcı olsun' dediler. Bu önemli bir husus. Kimseye problem olmayan ama kendisi de problemle baş başa kalmayan partilerin faaliyetlerine biz destek veriyoruz."