Hakan Fidan Karadağ Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
Yayınlanma:
Karadağ Devlet Günü kapsamında İstanbul'da düzenlenen resepsiyonda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya geldi.
Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, İstanbul'da düzenlenen Karadağ Devlet Günü resepsiyonunda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.
