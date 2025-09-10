Hakan Fidan Karadağ Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Hakan Fidan Karadağ Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
Yayınlanma:
Karadağ Devlet Günü kapsamında İstanbul'da düzenlenen resepsiyonda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya geldi.

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, İstanbul'da düzenlenen Karadağ Devlet Günü resepsiyonunda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Karadağ Devlet Günü resepsiyonu kapsamında Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic tarafından kabul edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Türkiye
CHP'den abluka sonrası ilk miting: Halk kayyuma karşı Kadıköy'de
CHP'den abluka sonrası ilk miting: Halk kayyuma karşı Kadıköy'de
CHP'li Zeybek'ten Caferağa'daki ranta tepki: Bağımsız yargı olsaydı buna cesaret edemezdiniz
CHP'li Zeybek'ten Caferağa'daki ranta tepki: Bağımsız yargı olsaydı buna cesaret edemezdiniz
Kanala düşen kişinin peşinden atladılar: 1 ölü
Kanala düşen kişinin peşinden atladılar: 1 ölü