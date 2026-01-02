Sürüden ayrılıp dağda mahsur kaldılar: 18 keçi kurtarılmayı bekliyor

Adana’nın Feke ilçesinde, otladıkları sırada dağa çıkan ve daha sonra geri dönemeyerek mahsur kalan 18 keçi, ekiplerin kurtarma çalışmasını bekliyor.

HAYVANLARI OTLATMAK İÇİN ÇIKARMIŞTI

Dilber Yılmaz, Feke ilçesine bağlı Mansurlu Mahallesi Kalleciuşağı mevkisinde küçükbaş hayvanlarını otlamaları için araziye çıkardı.

18 KEÇİ DAĞA TIRMANDI

Bölgede otlayan hayvanlardan 18 keçi, otladıkları sırada kendi kendine dağın sarp kesimlerine doğru tırmandı ve burada mahsur kaldı.

Olumsuz arazi koşulları nedeniyle hayvanları sahibi Yılmaz da keçilerin bulunduğu yere ulaşamadı.

YETKİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Bulundukları yerden inmeyen keçiler, dağın engebeli yapısı nedeniyle mahsur kalırken, hayvanların kış günü açlık ve susuzluktan ölmesinden büyük endişe duyan Yılmaz, hayvanlarının kurtarılması için yetkililerden yardım istedi.