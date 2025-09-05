Hakan Fidan: Filistin’in BM Genel Kurulu'na katılımı engellenemez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Basın Federasyonu’nu Ankara’da ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. BM Genel Kurulu öncesinde gündemde olan Filistin meselesine değinen Fidan, ABD’nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a vize vermemesini doğru bulmadıklarını ifade etti.

Her yıl Eylül ayında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun bu yıl özel bir önem taşıdığını söyleyen Hakan Fidan, Genel Kurul çerçevesinde Filistin konulu bir konferans düzenleneceğini hatırlatarak bu konferansın önemli olduğunu belirtti. Fidan açıklamasında şunları kaydetti:

Bu sene Birleşmiş Milletler'de bazı ülkelerin öncülüğüyle Türkiye'nin de desteğiyle Filistin konulu bir konferans yapılması kararlaştırıldı. Burada şu ana kadar Filistini devlet olarak tanımayan başta Fransa olmak üzere Belçika gibi belli bazı Batı ülkelerinin de Filistini devlet olarak tanıması konusunda adımlar atacakları beyan edildi. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Mahmut Abbas'a ve arkadaşlarına vize vermemesi meselesi. Tabii onu bir teknik detayı var. Filistin devlet olarak katılamıyor demiyor. Gene orada biliyorsunuz Filistin'in daimi temsilciliği var. Ve daimi temsilci Filistin Devleti adına genel kurul görüşmelerine katılabilir. Onu da zaten engellenemez. Bu Birleşmiş Milletler tüzüğüyle alakalı bir konu. Vize verilmediği için Filistin Devlet Başkanı olarak Mahmut Abbas'ın gelememe durumu var. Bu ilk ilan edildiğinde biz hatırlayacağınız üzere İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi temas grubu yedi ülke olarak bir araya geldik, istişare yaparken önden bir şeyde bulunduk, beyanatta bulunduk. Bunun doğru olmadığını, düzeltilmesi gerektiği konusunda. Daha sonra biz iki türlü bir çalışma yürüttük Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Birincisi yani kendi bakanlığımızla yaptığımız yoğun bir çalışma. Ne türden alternatif uygulamalar yapılabilir? Neler var? Bu yoğun çalışmayı Cumhurbaşkanımıza da arz ettik. Orada alternatif tekliflerimiz vardı bu konuyla alakalı. Filistin Devletiyle görüşmelerimiz oldu. Suudi Arabistan, Katar, Ürdün ve Umman'la görüşmelerimiz oldu. Yani meselenin bütün aktörleriyle görüştük. Ve şunu gördük. Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere yani New York'taki bu programın bozulmaması ve Filistin Devleti'nin tanınmasıyla ilgili faaliyetin gerçekleştirilmesi konusun bu kardeşlerimizin birduruşu var.