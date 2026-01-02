Daltonlar'ın duruşmasında ses ve görüntü kaydı alan avukat tutuklandı

Marmara Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda, "Daltonlar suç örgütü davası" olarak bilinen yargılama sırasında izinsiz şekilde ses ve görüntü kaydı aldığı tespit edilen avukat tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 22 Aralık’ta Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’nde bulunan 1 No’lu duruşma salonunda görülen ve kamuoyunda “Barış Boyun–Daltonlar suç örgütü davası” olarak bilinen yargılamaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 363 sanığın yargılandığı davanın duruşması sırasında izinsiz şekilde ses ve görüntü kaydı alındığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında, yargılama esnasında görevli jandarma personeline yönelik mukavemet eylemi sırasında kayıt aldığı belirlenen İstanbul 1 No’lu Barosu’na kayıtlı avukat T.G. hakkında tutuklama kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Başsavcılıktan yapılan açıklamalarda, kararın açıklandığı sırada bazı sanıkların duruşmanın düzen ve güvenliğini sağlamakla görevli jandarma personeline fiziki saldırıda bulunduğu ve kamu malına zarar verildiği belirtilmişti. Yaşanan olaylar üzerine “kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme” ve “kamu malına zarar verme” suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Başsavcılıktan yapılan bir diğer açıklamada ise yargılama sırasında görevli jandarma personeline yönelik mukavemet eyleminin gerçekleştirildiği hatırlatılarak, duruşma esnasında izinsiz şekilde ses ve görüntü kaydı alındığı, bu fiilin İstanbul 1 No'lu Barosuna kayıtlı 3 avukat tarafından gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı aktarılmıştı.

Açıklamada, şüpheli avukatlar T.G, S.K. ve K.Y. hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 286'ncı maddesinde düzenlenen "ses veya görüntülerin kayda alınması" ve aynı Kanun'un 220/7 maddesinde düzenlenen "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından, konut ve bürolarında hakimlik kararına dayalı olarak arama faaliyeti gerçekleştirildiği ve gözaltına alınmaları yönünde talimat verildiği belirtilmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

