Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü 2 yaralı
Yayınlanma:
Trabzon'da meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 2 çocuk yaralandı.
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, Yüksel Baş'ın (49) kullandığı hafif ticari araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Baş'ın hayatını kaybettiği tespit edilirken, kazada yaralanan 2 çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yüksel Baş'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)