Hacıhüsrev'e giren polise saldırı! Motosikletliyi vermek istemediler

İstanbul Beyoğlu'nun ünlü semtlerinden Hacıhüsrev'de polis kaçan motosikletliyi kovaladı. Semt sakinleri dışarı çıkıp polise engel olup bir de saldırdı. Bir polis yaralandı.

Beyoğlu’nda 27 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında plakasız motosiklet kullanan bir sürücü, yunus polislerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı.

istanbul-beyoglunda-polisten-kacan-mot-888089-263901.jpg

Takip sırasında Hacıhüsrev semtine giren motosikletli, kalabalığın arasına karışarak izini kaybettirdi.

istanbul-beyoglunda-polisten-kacan-mot-888090-263901.jpg

Polis ekiplerinin mahalleye girmesiyle birlikte vatandaşlarla arbede yaşandı.

istanbul-beyoglunda-polisten-kacan-mot-888091-263901.jpg

Bu sırada bir kişi polise saldırarak bir memurun ayağından yaralanmasına neden oldu.

istanbul-beyoglunda-polisten-kacan-mot-888092-263901.jpg

Olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

istanbul-beyoglunda-polisten-kacan-mot-888093-263901.jpg

Çıkan kargaşada polise saldıran şüpheli gözaltına alınırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

istanbul-beyoglunda-polisten-kacan-mot-888094-263901.jpg

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

istanbul-beyoglunda-polisten-kacan-mot-888095-263901.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

