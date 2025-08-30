Hacıhüsrev'e giren polise saldırı! Motosikletliyi vermek istemediler

Beyoğlu’nda 27 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında plakasız motosiklet kullanan bir sürücü, yunus polislerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı.

Takip sırasında Hacıhüsrev semtine giren motosikletli, kalabalığın arasına karışarak izini kaybettirdi.

Polis ekiplerinin mahalleye girmesiyle birlikte vatandaşlarla arbede yaşandı.

Bu sırada bir kişi polise saldırarak bir memurun ayağından yaralanmasına neden oldu.

Olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Çıkan kargaşada polise saldıran şüpheli gözaltına alınırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.