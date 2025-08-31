Hac vaadiyle dolandırıldılar: Mekke’ye giremeden Türkiye’ye döndüler

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen yüzlerce vatandaş, Birey Tur ile anlaşarak kişi başı 5 bin ila 10 bin dolar arasında değişen ödemeler yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Suudi Arabistan'ın Medine kentine ulaşan kafile, burada büyük bir şok yaşadı.

Hac ibadeti için Mekke'ye geçişleri sırasında "Bu vize ile hac yapamazsınız" denilerek gönderildiler. Medine’de 35 gün kalan kafile, Cidde üzerinden Türkiye'ye geri dönmek zorunda kaldı.

SÖZDE KURBAN KESİLDİ, PARA İADE EDİLMEDİ

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, Birey Tur, hacı adaylarına 2025 yılında hizmet gerçekleşmediği için ödenen bedellerin 1000 doları kesilerek iade edileceğini taahhüt etti.

Dahası, "kurbanları kesilmiş olup kendilerine ödenecek olan miktardan 200 dolar da kurban parası olarak kesilecektir" denildi. Ancak aradan geçen zamana rağmen mağdurlara hiçbir ödeme yapılmadı. Firmaya ve sahibi Eşref Şentürk'e ulaşmaya çalışan mağdurlar, karşılarında kimseyi bulamadı.

ŞİRKET SAHİBİ KAYIP

Yaşananların ardından yüzlerce kişi savcılığa başvurarak "Hac ve umre ibadetini yaptırma vaadiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla şikayetçi oldu. Firma ve sahibi Eşref Şentürk hakkında onlarca dava açıldığı öğrenildi. Kayıplara karıştığı iddia edilen firma sahibi Şentürk'ün yurt dışına kaçtığı iddia edildi.

UMRE MAĞDURLARI DA VAR

Birey Tur'un sadece hac değil, umre organizasyonlarında da yüzlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. Firma, "Diyanet onaylı umre turu" vaadiyle kişi başı 2 bin 400 dolar toplayarak, umreye gitme hayali kuran vatandaşları da mağdur etti. Gerekli evrakları teslim edip ödemelerini yapan mağdurlar, yolculuk öncesi "umre iptal" mesajıyla şok yaşadı. Firmaya ve sahibine ulaşamayan mağdurlar da savcılığa başvurdu.

Mağdurların avukatı Muhammet Kuzu, "Yüzlerce kişi dolandırılmış. Türkiye’nin birçok kentinde mağdurlar var. Ortada şirket yok. İnsanların dini duygularını kullanarak dolandırmışlar. Sahibi ortada yok, şirket batmış görünüyor" açıklamasını yaptı.

DİYANET YETKİ VERMEMİŞ

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Birey Tur'un üyeliğini iptal ederken, firmanın Denetim Kurulu üyesi olan Eşref Şentürk de görevinden alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı ise söz konusu firmanın hac ve umre organizasyonu düzenleme yetkisi olmadığını belirtti.