Haberi Yeni Şafak yaptı, İletişim Başkanlığı CHP'yi yalanladı

İletişim Başkanlığı, Yeni Şafak gazetesinin bugün ortaya attığı ve büyük tartışmalara yol açan "Cumhur Reyonu" haberiyle ilgili iddiaları yalanladı. Açıklamada kesin bir dille manşetten verilen haber için "yalnızca bir gazeteni önerisi" şeklinde bahsedilirken Yeni Şafak'ın ismi ve görseli kullanılmadı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi bugün ortaya attığı iddia büyük yankı uyandırdı. Gazetenin iddiasına göre sayıları 55 bini bulan Tarım Kredi marketlerinde her şubenin yüzde 10 ila 15'lik kısmında özel bir "Cumhur Reyonu" köşesi açılacak.

Gazetenin haberinde, bu bölümde satışa sunulacak ürünler doğrudan devlet tarafından sağlanacağı ve marketler ürünlerini devletin açacağı depolardan temin edeceği ve böylece aracı zinciri ortadan kalkıp fiyatların Türkiye genelinde sabitleneceği belirtilmişti.

Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi bu iddiaları yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu haberlerin temelinde yalnızca "bir gazetenin" önerisinin yer aldığını belirtti. Açıklamada, hükümetin veya ilgili kurumların gündeminde "Cumhur Reyonu" adıyla herhangi bir proje bulunmadığı vurgulandı.

YENİ ŞAFAK'IN İSMİNİ VE GÖRSELİNİ KULLANMADILAR

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın en dikkat çeken noktası, haberi gazete manşetinden verip Türkiye genelinde yayılmasına ve tartışmalara yol açmasına rağmen Yeni Şafak Gazetesi'nin adına bile yer verilmeyip bir gazete diye bahsedilmesi oldu. Ayrıca aynı açıklamada haberi gazetesinde manşette büyük puntolarla "Üreticiden tüketiciye 55 bin markette Cumhur Reyonu" başlığıyla servis eden Yeni Şafak'ın isminde olduğu gibi görseline de yer verilmezken CHP Tarım ve Orman bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'in açıklaması yer aldı.

Ayrıca Yeni Şafak'ın haberi baş sayfadan "Cumhur Reyonu için büyükşehir ve gerekli diğer yerlerde depolar kurulacak. Bakkal, küçük market, pazarcı esnafı ve yemek fabrikaları devletin açtığı bu depolardan ürün alabilecek. Tüm ürünler tek merkezden dağıtıldığı ve aracılar ortadan kalktığı için temel 100-150 ürün maliyetine yakın fiyatla satılacak." şeklinde kesin ifadelerle verilmesine rağmen İletişim Başkanlığı "Bahse konu "Cumhur Reyonu" ifadesi, bir devlet politikasını değil; yalnızca bir gazetede dile getirilen fikir düzeyindeki bir öneriyi ifade etmektedir" şeklinde bahsetti.

Yine İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Yeni Şafak'ın söz konusu haberine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem için ise "toplumda kutuplaşma üretmeyi hedefleyen" ifadelerine yer verildi.

İletişim Başkanlığı'nın söz konusu açıklaması şu şekilde: