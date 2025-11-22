Ünlü fenomenin güzellik merkezini kurşun yağmuruna tuttular!

Yayınlanma:
İstanbul Ataşehir’de ünlü fenomen Sevim Alan'ın güzellik merkezine motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

İstanbul Ataşehir’de İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda, motosiklet ile Sevim Alan Güzellik Merkezi'nin önüne gelen 2 şüpheliden biri belinden çıkardığı tabanca ile iş yerine doğru rastgele ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI!

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde olayda yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, binanın dört farklı noktasına kurşun isabet ettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak:DHA

