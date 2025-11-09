’Güzelavrat’ 11 kişiyi hastanelik etti

’Güzelavrat’ 11 kişiyi hastanelik etti
Yayınlanma:
Niğde'nin merkeze bağlı Karaatlı beldesinde aynı aileden 11 kişi, yedikleri ıspanak içerisinde bulunan "güzelavrat" otu olarak bilinen "atropa belladonna" nedeniyle zehirlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, akşam yemeği sonrası bulantı ve rahatsızlık şikayeti yaşayan aynı aileden B.N.Ö. (26), Z.R. (26), İ.S. (34), S.Ö. (53), M.Ö. (21), M.Ö. (30), B.Ö. (19), R.Ö. (31), M.Ö. (26), Ş.A.Ö. (4) ve M.Ö.'nün (80) sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.

Sinop'ta mantar yiyen 4 kişi zehirlendi: 3'ünün durumu ağırSinop'ta mantar yiyen 4 kişi zehirlendi: 3'ünün durumu ağır

İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Açıklamada, durumları ağır olan M.Ö. ve Ş.A.Ö.'nün yoğun bakım servisine alındığı belirtildi.

Yapılan incelemede, ailenin ıspanak sanarak "güzelavrat" otunu yemeklerine karıştırdıkları kaydedilen açıklamada, "Bu nedenle besin zehirlenmesi geçirdikleri belirlenmiştir. Olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirmeler başlatılmış olup, aile bireylerinin tedavileri hastanede sürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak:AA

Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Türkiye
Özgür Özel Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü
Özgür Özel Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü
Son dakika | Kocaeli'de fabrika patlamasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Son dakika | Kocaeli'de fabrika patlamasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Genel Kurul ve komisyonlarda yoğun hafta: İşte Meclis'in gündemi
Genel Kurul ve komisyonlarda yoğun hafta: İşte Meclis'in gündemi