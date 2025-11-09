’Güzelavrat’ 11 kişiyi hastanelik etti

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, akşam yemeği sonrası bulantı ve rahatsızlık şikayeti yaşayan aynı aileden B.N.Ö. (26), Z.R. (26), İ.S. (34), S.Ö. (53), M.Ö. (21), M.Ö. (30), B.Ö. (19), R.Ö. (31), M.Ö. (26), Ş.A.Ö. (4) ve M.Ö.'nün (80) sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.

İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Açıklamada, durumları ağır olan M.Ö. ve Ş.A.Ö.'nün yoğun bakım servisine alındığı belirtildi.

Yapılan incelemede, ailenin ıspanak sanarak "güzelavrat" otunu yemeklerine karıştırdıkları kaydedilen açıklamada, "Bu nedenle besin zehirlenmesi geçirdikleri belirlenmiştir. Olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirmeler başlatılmış olup, aile bireylerinin tedavileri hastanede sürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.