Güvenlik endişesi duyan üniversiteli öğrencilere gözaltı: 20 genç serbest bırakıldı

Yayınlanma:
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) sahilinde sabah saatlerinde 15 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeninin bulunmasının üzerine Van YYÜ öğrencileri, “Öğrencilerin can güvenliği olmadığı yerde eğitim göremeyiz" diyerek boykot çağrısı yaptı. Protestolara katılan öğrenciler polisin sert müdahalesiyle karşılaşırken 20 öğrenci gözaltına alındı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) sahilinde sabah saatlerinde bir erkek cesedinin bulunmuştu.

Edinilen bilgilere göre, cesedin gün içerisinde ortadan kaybolan 15 yaşındaki bir çocuğa ait olduğu iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri ve cenaze aracı sevk edildi. Olay yerinde güvenlik çemberi oluşturularak detaylı inceleme yapıldı.

15 yaşındaki çocuğun ölüm nedeni, yapılacak otopsi ve yürütülecek soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

ÖĞRENİCİLER BOYKOT ÇAĞRISINDA BULUNDU

Van YYÜ öğrencileri “Öğrencilerin can güvenliği olmadığı yerde eğitim göremeyiz. O yüzden güvenli kampüs sağlanana kadar ders boykotuna çağrı yapıyoruz. Sağlıcakla kalın demeyi çok isterdik ama kampüsümüzde bu olanaksızdır. O yüzden canınıza dikkat edin.” diyerek boykot çağrısında bulundu.

ÖĞRENCİLER TERS KELEPÇE GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Ruşen Takva'nın aktardığına göre, Van YYÜ’de protesto gerçekleştiren öğrenciler ters kelepçe ile gözaltına alındı. Gözaltı işlemi sırasında baygınlık geçiren öğrenciler oldu.

Gözaltına alınan sıra arkadaşlarının gözaltı aracıyla kampüsten ayrılmasına engel olmak isteyen öğreniciler polis sert bir şekilde müdahale etti. Bu sırada 10'dan fazla öğrenci gözaltına alınırken olayları görüntülemek isteyen gazeteciler de engellendi.

Olayda 8 kadın 12 erkek olmak üzere 20 öğrenci gözaltına alındı.

ÖĞRENCİLER SERBEST BIRAKILDI

Protestolarda gözaltına alınan 20 öğrenci ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Öğrenciler sağlık işlemlerinin tamamlanması için Van Bölge hastanesine getirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

