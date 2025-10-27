Güllü'nün patronundan şok suçlama! 'İtirafı var' dedi kızının öldürdüğünü söyledi

Ünlü şarkıcı Güllü, 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında, Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybetti. Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, şarkıcının İstanbul'da sahneye çıktığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne geldi ve suç duyurusunda bulundu.

2 tanıkla birlikte geldiği adliyeye gelen Aydın, Güllü’yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğü iddiasıyla ifade verdi. Elindeki WhatsApp yazışmalarını ise kanıt olarak gösterdi.

"TUĞYAN'IN KATİL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Adliye çıkışı konuşan Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter’in bir aile dostuna attığı mesaj ve videoda, "Annemi öldürdüm"” dediğini öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben ifademde bildiklerimi anlattım. Şimdi şahit arkadaşlar içeride, onlar ifadelerini verecek. Avukatlar nezdinde bildiğimiz her şeyi anlatacağız. Ben, Tuğyan'ın katil olduğunu düşünüyorum. Aile dostları Bircan Hanımın da itirafları var. Tuğyan, Bircan Hanımın telefonundaki bütün kayıtları zorla silmiş evine girerek. Evine gitmiş, kadını korkutmuş. Mesajların kayıtları bende var. Onları da dosyaya koyduracağız şimdi.

Tuğyan Ülkem Gülter

"'KEŞKE ANNEMİ BU ŞEKİLDE ÖLDÜRMESEYDİM' DİYE İTİRAFI VAR"

Tuğyan Hanımın eski sevgilisinin ses kayıtları var. Madde kullandığını, kötü bir kadın olduğuna dair. Bircan Hanımın da videosu var. Tuğyan'ın, ‘Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim' diye itirafı var. Hepsini delil olarak, kayıtlara koyacağım. Şu anda içeride iki tane şahidimiz var. Bircan Hanım da Tuğyan Hanımın en yakınıdır. Başka tanıklar da gösterdim, gizli tanıklarımız da var. Bundan sonrası artık devletimizde.

Ferdi Aydın

"GÜLLÜ ABLANIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUZ"

Kayıtlar, en yakınlarının ses kayıtlarıdır. Bütün Çınarcık, Tuğyan'ın yasaklı madde kullandığını, her şeyi yapabileceğini söylüyor. Biz de Güllü ablanın öldürüldüğünü düşünüyoruz. Bircan Hanım itiraf ediyor kayıtlarda, 'Tuğyan bana öldürdüğünü söyledi' diyor. 'Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim, kemikleri parçalandı üzüldüm' demiş."