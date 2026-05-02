Güllaç kuru deyip eşine şiddet uyguladı! Yardım çağıran kadın kurtuldu

İstanbul’da iki çocuk annesi M.K.’nin, mutfaktaki kurumuş güllacı çöpe atmak istemesiyle başlayan tartışma, fiziksel şiddet ve hürriyeti tahdit olayına dönüştü. Eşi Ü.K. tarafından darp edildiğini ve eve kilitlendiğini öne süren kadın, KADES uygulaması üzerinden yardım çağırarak emniyet güçlerince kurtarıldı.

Olayın ardından yargıya taşınan dosyada tarafların ifadeleri ve iddialar kan dondurdu.

GÜLLAÇ KURU DEYİP EŞİNE ŞİDDET UYGULADI!

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, olay 19 Şubat gece yarısı sularında meydana geldi. İddiaya göre mutfakta poğaça yapan M.K., tezgahtaki borcamda duran güllaçların kuruduğunu fark ederek çöpe atmak istedi.

Eşi Ü.K.’nin "üzerine süt dök, yeriz" önerisi üzerine işlemi gerçekleştiren kadın, "Oldu mu?" diye sorunca beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Eşinin, "Benim dediğim gibi yapmıyorsun" diyerek bağırmaya başladığı ve içinde tatlı bulunan cam tepsiyi yere fırlatarak kırdığı öne sürüldü.

Tartışmanın devamında Ü.K.’nin eşine ağır hakaretlerde bulunduğu ve kollarını sıkarak fiziksel şiddet uyguladığı iddia edildi. Çiftin küçük kızının da araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştığı, annesinin maruz kaldığı şiddete şahitlik ettiği dilekçede yer aldı.

YARDIM ÇAĞIRAN KADIN KURTULDU

Gördüğü şiddet üzerine cep telefonundaki Kadın Destek Uygulaması’na (KADES) basarak yardım isteyen M.K., bu hamlesiyle daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Eşinin polisi aradığını fark eden Ü.K., kadının kaçmasını engellemek amacıyla evin kapısını kilitleyip anahtarı pencereden dışarı attı.

Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri sayesinde kurtarılan kadın, hastaneye giderek aldığı darp raporuyla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan koca Ü.K. ise suçlamaları reddetti. Aramızda sadece "süt dökme" meselesinden sözlü bir tartışma çıktı diyen Ü.K., borcamı kırmadığını ve darp uygulamadığını savundu. Eşinin kendisine "Sen erkek misin?" diyerek kışkırttığını öne süren Ü.K., kapıyı kilitleyip anahtarı camdan atmasını ise "Polisi çağırdığını öğrenince bir anlık sinirle yaptım" sözleriyle açıkladı. Savcılığın olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.